"Москва и мир": открытие участка СВХ и ураган "Ида"

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Открылся еще один участок Северо-Восточной хорды. Это отрезок между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира. Строительство завершилось досрочно. Однако на качестве это не сказалось, отметил Сергей Собянин, который принимал работу строителей.
Протяженность участка составляет почти 12,5 километра – это шесть эстакад, Богородский путепровод через МЦК, а также подземный пешеходный переход около станции "Белокаменная" центрального кольца.
С запуском участка снизится нагрузка на Ярославское шоссе, северо-восточный участок МКАД и улицу Енисейская. Это улучшит транспортное обслуживание свыше 350 тысяч жителей близлежащих районов. В целом, строительство Северо-Восточной хорды завершено на 80 процентов. Достроить осталось три участка: между Ярославским и Дмитровским шоссе и два небольших отрезка за МКАД.
Ураган "Ида" унес жизни не менее 68 человек. Почти половина из них жители американских Нью-Джерси и Нью-Йорка. Списки погибших стремительно выросли всего за пару дней. Еще совсем недавно власти говорили о 45 жертвах стихии. Статистика может вновь измениться, есть пропавшие без вести.
Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа и после перекинулся на Соседние Штаты. В Пенсильвании, Нью-Йорке, Нью-Джерси вводили режим чрезвычайной ситуации. По оценкам синоптиков, в Нью-Йорке выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Сейчас в пострадавших регионах проводят восстановительные работы. Спецслужбы разбирают завалы и откачивают воду из подвалов домов. Без электричества в Луизиане по-прежнему остаются более полумиллиона человек.
Предварительный ущерб от урагана эксперты оценивают в 50 миллиардов долларов. Федеральные власти пообещали выделить деньги американцам, пострадавшим от стихии, чтобы люди могли отремонтировать разрушенное жилье.
Спасателям на Камчатке удалось поднять из озера разбившийся вертолет. На кадрах видно, как Ми-8 вытаскивают на берег. У машины смята кабина, отломана хвостовая часть, а также поврежден топливный бак. Вертолет поднимали со 120-метровой глубины несколько недель. Для этого использовали специальную понтонную конструкцию.
Машину предстоит осмотреть следователям, они уже вылетели на место происшествия. Мероприятия пройдут в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более человек. Уже допрошены оставшиеся в живых члены экипажа и сотрудники заповедника, которые первыми пришли на помощь пострадавшим.
Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" потерпел крушение утром 12 августа. Выжили восемь человек, в том числе штурман и бортмеханик, которые получили тяжелые травмы. Всего на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.
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