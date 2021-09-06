"Москва и мир": пополнение "Тройки" и протесты в Амстердаме

Пополнить транспортную карту "Тройка" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы". Как сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий, минимальная сумма, которую можно положить, – сто рублей. Активировать платеж нужно на входе в подземку. Для этого карту необходимо приложить к желтому валидатору, который есть на всех станциях.

Новая опция облегчит жизнь пассажирам – подготовиться к поездке можно заранее, пополнив счет онлайн и не стоять для этого очередь в кассу или к билетному автомату.

В Москве также подсчитали, сколько человек совершили бесплатные пересадки на наземном транспорте. С 1 сентября, когда услуга была введена, ею воспользовались более 160 тысяч человек.

Всего новая опция доступна для 600 тысяч пассажиров, которые привязали свою "Тройку" к личному кабинету на сайте Московского метрополитена. Их число продолжает расти: за последние дни карты зарегистрировали 100 тысяч человек. А благодаря бесплатной пересадке между разными маршрутами на всем наземном транспорте разовая поездка стала в 1,5 раза дешевле.

Спасателям на Камчатке удалось поднять из озера разбившийся вертолет. На кадрах видно, как Ми-8 вытаскивают на берег. У машины смята кабина, отломана хвостовая часть, а также поврежден топливный бак. Вертолет поднимали со 120-метровой глубины несколько недель. Для этого использовали специальную понтонную конструкцию.

Машину предстоит осмотреть следователям, они уже вылетели на место происшествия. Мероприятия пройдут в рамках уголовного дела. Его возбудили по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более человек. Уже допрошены оставшиеся в живых члены экипажа и сотрудники заповедника, которые первыми пришли на помощь пострадавшим.

Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" потерпел крушение утром 12 августа. Выжили восемь человек, в том числе штурман и бортмеханик, которые получили тяжелые травмы. Всего на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров

Около 60 тысяч человек вышли на улицы Амстердама на акцию протеста. Люди выступают против коронавирусных ограничений. С 20 сентября в Нидерландах вводят прививочные сертификаты, без которых не пустят в рестораны, кинотеатры и другие заведения. Заменить документ смогут только справка о перенесенном COVID-19 или свежий ПЦР-тест. Недовольные этим нововведением прошли по столице Нидерландов многокилометровым маршем, заблокировали автомобильное движение.

Такая ситуация может повториться и в Италии. Местные власти хотят сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Сейчас прививка против COVID-19 в стране добровольна для большинства граждан. В обязательном порядке ее делают только медики.

И пока в Европе только ищут способы повысить темпы вакцинации, почти полностью привитый Израиль продолжает открывать границы. Уже 19 сентября в страну смогут въехать первые группы из России. Для этого туристам нужно предъявить справку о том, что вторая прививка была сделана не более шести месяцев назад или показать сертификат о третьей дозе вакцины. Также въезжающие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест и сдать еще один анализ после прибытия в аэропорт.