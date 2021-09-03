"Москва и мир": обследование после COVID-19 в столице и работа в Китае

В павильонах "Здоровая Москва" более половины посетителей прошли углубленное обследование после COVID-19.

Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В программу дополнительных обследований входят оценка функционального состояния дыхательной системы, биохимический анализ крови по семи показателям и проверка на свертываемость, а также тест с шестиминутной ходьбой.

Чтобы обследование прошло быстрее, можно заранее заполнить анкету в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Если по итогу у пациента выявят отклонения от нормы или факторы риска, то с ним свяжутся врачи городского телемедицинского центра и расскажут о том, что делать дальше.

Диспансеризацию после коронавируса проводят в 45 павильонах "Здоровая Москва". Они работают в городских парках и скверах. Тут же делают и прививки от COVID-19. Павильоны работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00. Посетителям нужно взять с собой паспорт и московский полис ОМС.

Коллективного иммунитета к коронавирусу Россия достигнет уже этой осенью. Такое мнение высказала Татьяна Голикова. Для этого, уточнила вице-премьер, необходимо привить 80% населения – это примерно 90 миллионов человек.

В настоящее время хотя бы один компонент вакцины получили в два раза меньше россиян. Но темпы прививочной кампании внушают оптимизм – 38,5 миллиона человек полностью иммунизировались.

Прививку по-прежнему можно сделать бесплатно. На данный момент в стране зарегистрированы четыре противоковидных препарата: "Спутник V", его однокомпонентная версия "Спутник Лайт", а также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Российские специалисты уже разрабатывают проект создания "санитарного щита". Он призван защитить страну от возможных эпидемиологических всплесков. Создать подобный щит поручил Владимир Путин. В рамках проекта будут созданы специальные лаборатории, способные разработать вакцины от любой инфекции в течение четырех месяцев.



В Китае шестидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым графиком теперь вне закона. Согласно законодательству, стандартный трудовой день в республике – восемь часов. Любая сверхурочная работа должна быть добровольной и оплачиваться отдельно. Однако многие компании, особенно в IT-секторе, обходят это правило.

Из-за высокой конкуренции и страха потерять место сотрудники там соглашаются на жесткий график. Они не покидают офис с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Такое расписание привело даже к гибели нескольких человек.

На помощь трудоголикам поневоле пришел Верховном суде Китая. Он рассмотрел сразу несколько дел о нарушениях трудового законодательства, и все приговоры были вынесены в пользу работников.

А в Испании, тем временем, учатся отдыхать еще больше. В стране началось тестирование четырехдневной рабочей недели. Компаниям, решившимся на эксперимент, а таких около 200, правительство готово компенсировать затраты. Взамен они обещают сохранить рабочие места и уровень зарплат сотрудникам.