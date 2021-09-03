"Москва и мир": панихида по погибшим в Беслане и работа в Китае

В России 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен после трагедии в Беслане. В Москве почтили память жертв теракта в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Весь день горожане несли цветы и игрушки к монументу, установленному в память о бесланской трагедии. Там же прошла минута молчания, после которой в небо поднялись 334 белых воздушных шара. Именно столько человек не вернулись 17 лет назад с праздничной линейки в школе №1.

Трагедия в Беслане произошла в 2004 году. Террористы захватили и три дня удерживали в заложниках в школе более тысячи детей, их родителей и учителей. Теракт по количеству жертв стал крупнейшим в истории нашей страны.

Владимир Путин призвал не политизировать тему пандемии, и сконцентрироваться на проблеме сдерживания коронавируса. К этому президент призвал во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Также на форуме Владимир Путин поднял тему Курильских остров. Президент сообщил, что там скоро появится новый офшор. Это должно стимулировать развитие региона. На островах появится свободная таможенная зона. Льготный режим будет включать полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю сроком на десять лет. Страховые взносы местные предприятия начнут платить по пониженной ставке. Воспользоваться таким правом смогут компании, в том числе иностранные, которые не только зарегистрированы, но и реально работают на Курильских островах.

В Китае шестидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым графиком теперь вне закона. Согласно законодательству, стандартный трудовой день в республике – восемь часов. Любая сверхурочная работа должна быть добровольной и оплачиваться отдельно. Однако многие компании, особенно в IT-секторе, обходят это правило.

Из-за высокой конкуренции и страха потерять место сотрудники там соглашаются на жесткий график. Они не покидают офис с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Такое расписание привело даже к гибели нескольких человек.

На помощь трудоголикам поневоле пришел Верховном суде Китая. Он рассмотрел сразу несколько дел о нарушениях трудового законодательства, и все приговоры были вынесены в пользу работников.

А в Испании, тем временем, учатся отдыхать еще больше. В стране началось тестирование четырехдневной рабочей недели. Компаниям, решившимся на эксперимент, а таких около 200, правительство готово компенсировать затраты. Взамен они обещают сохранить рабочие места и уровень зарплат сотрудникам.