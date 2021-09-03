"Москва и мир": погода в столичном регионе и ураган "Ида"

В Москве и Подмосковье до 21:00 3 сентября действует желтый уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Аналогичная ситуация сохраняется и в других регионах Центральной России. Также ветрено в Ивановской, Рязанской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

Кроме того, атмосферное давление стремится на "самое барическое дно" до 733 миллиметров ртутного столба. Это на 12 единиц ниже нормы, и может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Правда, продлится это недолго, в ночь на субботу давление вновь начнет расти. А вот температура воздуха продолжит падать.

В выходные арктический циклон принесет в столичный регион холодный воздух. Ближайшей ночью ожидается до плюс 10 градусов, а днем в субботу – не выше 8 градусов тепла. Кроме того, будет идти затяжной дождь. Похожая картина сохранится и в воскресенье. Но синоптики успокаивают – лето в город еще вернется, ближе к 10 сентября. Бабье лето подарит горожанам от 17 до 20 градусов тепла, что будет даже превышать климатическую норму.

Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 45. Почти половина из них жители Нью-Джерси. Власти не исключают, что количество погибших может возрасти: есть пропавшие без вести. В нескольких Штатах действует режим чрезвычайного положения, там идут поисково-спасательные работы. Ураган, который значительно ослаб после того, как обрушился на Луизиану, принес на северо-восток страны проливные дожди и грозы.

Только в Нью-Йорке за несколько часов выпало до 25 сантиметров осадков. В мегаполисе затоплены улицы, дома и некоторые станции метро. Пассажиров подземки пришлось эвакуировать спасателям. Стихия сказалась на работе городских аэропортов. Кроме того, были отменены несколько матчей Открытого чемпионата США по теннису. Несмотря на то, что спасатели и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, в пострадавшем регионе по-прежнему не удается полностью восстановить электроснабжение.

На данный момент более миллиона человек сидят без света. Ураган "Ида", которому изначально присвоили четвертую категорию из пяти возможных, ворвался на побережье США в конце августа. Скорость ветра достигала 66 метров в секунду. По этому показателю стихия обогнала ураган "Катрина", а он считается самым разрушительным в истории США.

Владимир Путин призвал не политизировать тему пандемии, и сконцентрироваться на проблеме сдерживания коронавируса. К этому президент призвал во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Также на форуме Владимир Путин поднял тему Курильских остров. Президент сообщил, что там скоро появится новый офшор. Это должно стимулировать развитие региона. На островах появится свободная таможенная зона. Льготный режим будет включать полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю сроком на десять лет. Страховые взносы местные предприятия начнут платить по пониженной ставке. Воспользоваться таким правом смогут компании, в том числе иностранные, которые не только зарегистрированы, но и реально работают на Курильских островах.