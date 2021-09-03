"Москва и мир": обследование после COVID-19 в Москве и ураган "Ида" в США

В павильонах "Здоровая Москва" более половины посетителей прошли углубленное обследование после COVID-19.

Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В программу дополнительных обследований входят оценка функционального состояния дыхательной системы, биохимический анализ крови по семи показателям и проверка на свертываемость, а также тест с шестиминутной ходьбой.

Чтобы обследование прошло быстрее, можно заранее заполнить анкету в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Если по итогу у пациента выявят отклонения от нормы или факторы риска, то с ним свяжутся врачи городского телемедицинского центра и расскажут о том, что делать дальше.

Диспансеризацию после коронавируса проводят в 45 павильонах "Здоровая Москва". Они работают в городских парках и скверах. Тут же делают и прививки от COVID-19. Павильоны работают без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00. Посетителям нужно взять с собой паспорт и московский полис ОМС.

Коллективного иммунитета к коронавирусу Россия достигнет уже этой осенью. Такое мнение высказала Татьяна Голикова. Для этого, уточнила вице-премьер, необходимо привить 80% населения – это примерно 90 миллионов человек.

В настоящее время хотя бы один компонент вакцины получили в два раза меньше россиян. Но темпы прививочной кампании внушают оптимизм – 38,5 миллиона человек полностью иммунизировались.

Прививку по-прежнему можно сделать бесплатно. На данный момент в стране зарегистрированы четыре противоковидных препарата: "Спутник V", его однокомпонентная версия "Спутник Лайт", а также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Российские специалисты уже разрабатывают проект создания "санитарного щита". Он призван защитить страну от возможных эпидемиологических всплесков. Создать подобный щит поручил Владимир Путин. В рамках проекта будут созданы специальные лаборатории, способные разработать вакцины от любой инфекции в течение четырех месяцев.

Число жертв урагана "Ида" в США увеличилось до 45. Почти половина из них – жители Нью-Джерси. Власти не исключают, что количество погибших может возрасти: есть пропавшие без вести. В нескольких штатах действует режим чрезвычайного положения, там идут поисково-спасательные работы.

Ураган, который значительно ослаб после того, как обрушился на Луизиану, принес на северо-восток страны проливные дожди и грозы. Только в Нью-Йорке за несколько часов выпало до 25 сантиметров осадков. В мегаполисе затоплены улицы, дома и некоторые станции метро. Пассажиров подземки пришлось эвакуировать спасателям.

Стихия сказалась на работе городских аэропортов. Кроме того, были отменены несколько матчей Открытого чемпионата США по теннису. Несмотря на то, что спасатели и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, в пострадавшем регионе по-прежнему не удается полностью восстановить электроснабжение. На данный момент более миллиона человек сидят без света.

Ураган "Ида", которому изначально присвоили четвертую категорию из пяти возможных, ворвался на побережье США в конце августа. Скорость ветра достигала 66 метров в секунду. По этому показателю стихия обогнала ураган "Катрина", а он считается самым разрушительным в истории США.