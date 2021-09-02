"Москва и мир": модернизация Курьяновских очистных сооружений и потоп в Испании

Модернизация Курьяновских очистных сооружений завершится до конца года. Ремонт начали около 10 лет назад. Предприятие посетил Сергей Собянин. Мэр отметил, что специалистам удалось устранить резкие запахи, на которые жаловались жители близлежащих районов.

Благодаря реконструкции оборудования уменьшилась концентрация вредных веществ в воздухе и улучшилось состояние воды, которая сбрасывается в реку после очистки.

Курьяновские очистные сооружения – крупнейшие в Европе. Первых блок построили около 70 лет назад. Объект обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод 60% территории столицы и нескольких населенных пунктов области.

Испания пережила настоящий потоп. Весь северо-восток страны практически ушел под воду. Размыты автомобильные дороги и железнодорожные пути. Около 10 тысяч человек остались без света. Больше всех досталось Каталонии, точнее ее прибрежной, туристической части.

Дождевые потоки буквально смыли город Альканар. Всего за полчаса уровень воды там поднялся на метр. Затоплены жилые дома, отели и магазины. Жители спасались от стихии на верхних этажах. Оттуда они наблюдали как бурное течение уносит их автомобили. Не могли устоять под напором стихии даже грузовики. Поисково-спасательная операция в регионе началась, как только дожди стали менее интенсивны.

Сотрудники спецслужб и волонтеры разбирают завалы, выкачивают из затопленных домов воду. Для испанцев, оставшихся без жилья, развернули временное убежище на территории одного из спорткомплексов. Люди торопятся запасись продуктами и водой, так как по прогнозу синоптиков, в Каталонию, Валенсию и Мадрид в ближайшее время вновь придут дожди.

Российские пенсионеры, которым ежемесячная выплата приходит на карту, начали получать по 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение ранее подписал Владимир Путин. Единовременную компенсацию выдадут всем пенсионерам, в том числе работающим и военным. Государство на эти цели выделило более 450 миллиардов рублей.

Счет на карте 2 сентября пополнится более чем у 30 миллионов человек. Остальные – это почти 13 миллионов, которые получают выплаты на дому с помощь "Почты России" или других доставщиков, получат положенные 10 тысяч одновременно с пенсией.

В четверг, 2 сентября, стало известно об увеличении материнского капитала. В следующем году его размер составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч – на второго. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Потратить эти деньги можно на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери и другие цели.