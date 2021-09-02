"Москва и мир": благоустройство в Марьине и потоп в Испании

Пруды в Марьине приведут в порядок. Масштабное благоустройство затронет 14 искусственных водоемов района. Об этом распорядился Сергей Собянин после того, как к нему с просьбой обратились местные жители. Благоустройство прудов не проводилось с момента застройки района. Уже разработана предварительная концепция проекта.

Мэр также посетил районную детскую поликлинику №148. Сейчас там идет масштабная реконструкция. Она началась в июне и завершится уже в этом году. В здании обновят инженерные коммуникации, отремонтируют фундамент, кровлю, а также полностью заменят оборудование.

По словам Сергея Собянина, тот объем работ, который запланирован в этой поликлинике, обычно выполняется за два-три года Однако сейчас работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию всего за 6 месяцев.

Испания пережила настоящий потоп. Весь северо-восток страны практически ушел под воду. Размыты автомобильные дороги и железнодорожные пути. Около 10 тысяч человек остались без света. Больше всех досталось Каталонии, точнее ее прибрежной, туристической части.

Дождевые потоки буквально смыли город Альканар. Всего за полчаса уровень воды там поднялся на метр. Затоплены жилые дома, отели и магазины. Жители спасались от стихии на верхних этажах. Оттуда они наблюдали как бурное течение уносит их автомобили. Не могли устоять под напором стихии даже грузовики. Поисково-спасательная операция в регионе началась, как только дожди стали менее интенсивны.

Сотрудники спецслужб и волонтеры разбирают завалы, выкачивают из затопленных домов воду. Для испанцев, оставшихся без жилья, развернули временное убежище на территории одного из спорткомплексов. Люди торопятся запасись продуктами и водой, так как по прогнозу синоптиков, в Каталонию, Валенсию и Мадрид в ближайшее время вновь придут дожди.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России может случится уже осенью, а поспособствуют этому сезонный грипп и массовое возвращение людей из отпусков. С таким прогнозом выступил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он напомнил, что единственный путь избежать худшего сценария – профилактика и вакцинация.

Уже в конце года в России должны быть первые результаты испытаний единой вакцины против коронавируса и гриппа. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Новый препарат, по его словам, однофазный. Это значит, что пациенту достаточно будет сделать один укол.