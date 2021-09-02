"Москва и мир": модернизация Курьяновских очистных сооружений и ливни в Нью-Йорке

Модернизация Курьяновских очистных сооружений завершится до конца года. Ремонт начали около 10 лет назад. Предприятие посетил Сергей Собянин. Мэр отметил, что специалистам удалось устранить резкие запахи, на которые жаловались жители близлежащих районов.

Благодаря реконструкции оборудования уменьшилась концентрация вредных веществ в воздухе и улучшилось состояние воды, которая сбрасывается в реку после очистки.

Курьяновские очистные сооружения – крупнейшие в Европе. Первых блок построили около 70 лет назад.

Жителей Нью-Йорка просят не садиться за руль и по возможности оставаться дома. В Штате из-за сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации. Больше всего досталось главному городу региона. Сильный ливень, сопровождающийся грозой, осаждал Нью-Йорк на протяжении нескольких часов. Многие улицы ушли под воду, из-за чего автомобильное движение оказалось заблокировано. Проблемы испытала и местная подземка. Из-за подтоплений работа большей части метрополитена была приостановлена.

Несколько дней назад ураган "Ида" обрушилась на Луизиану. Скорость ветра достигала 66 метров в секунду. Ураган смог даже повернуть вспять течение Миссисипи. Из-за обрыва линий электропередач около миллиона жителей Нового Орлеана остались без света. Жертвами стихии стали не менее 8 человек человек.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России может случится уже осенью, а поспособствуют этому сезонный грипп и массовое возвращение людей из отпусков. С таким прогнозом выступил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он напомнил, что единственный путь избежать худшего сценария – профилактика и вакцинация.

Уже в конце года в России должны быть первые результаты испытаний единой вакцины против коронавируса и гриппа. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Новый препарат, по его словам, однофазный. Это значит, что пациенту достаточно будет сделать один укол.