"Москва и мир": погода в столице и ливни в Нью-Йорке

В Москве наступила метеорологическая осень. Ее первый признак, когда днем температура не поднимается выше плюс 15 градусов. В четверг, 2 сентября, уже плюс 14 и не больше. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что это ниже климатической нормы для начала сентября. Кроме того, в столице до самого вечера действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Скорость его порывов местами будет достигать 17 метров в секунду. Также до вечера временами будет идти дождь.

Похолодание и осадки принес североатлантический циклон. К выходным дневная температура в Москве опустится до плюс 7–12 градусов, а ночью не поднимется выше 2 градусов.

На следующей неделе в некоторых регионах России не исключены первые заморозки, когда под утро будет до нуля. Это может коснуться районов Карелии и Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Костромской областей.

Жителей Нью-Йорка просят не садиться за руль и по возможности оставаться дома. В Штате из-за сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации. Больше всего досталось главному городу региона. Сильный ливень, сопровождающийся грозой, осаждал Нью-Йорк на протяжении нескольких часов. Многие улицы ушли под воду, из-за чего автомобильное движение оказалось заблокировано. Проблемы испытала и местная подземка. Из-за подтоплений работа большей части метрополитена была приостановлена.

Несколько дней назад ураган "Ида" обрушилась на Луизиану. Скорость ветра достигала 66 метров в секунду. Ураган смог даже повернуть вспять течение Миссисипи. Из-за обрыва линий электропередач около миллиона жителей Нового Орлеана остались без света. Жертвами стихии стали 6 человек.

Российские пенсионеры, которым ежемесячная выплата приходит на карту, начали получать по 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение ранее подписал Владимир Путин. Это единовременную компенсация выдадут всем пенсионеры, в том числе работающим и военным. Государство на эти цели выделило более 450 миллиардов рублей.

Счет на карте 2 сентября пополнится более чем у 30 миллионов человек. Остальные – это почти 13 миллионов, которые получают выплаты на дому с помощь "Почты России" или других доставщиков, получат положенные 10 тысяч одновременно с пенсией.

В четверг, 2 сентября, стало известно об увеличении материнского капитала. В следующем году его размер составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч – на второго. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Потратить эти деньги можно на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери и другие цели.