"Москва и мир": о возобновлении движения по Замоскворецкой линии и выводе войск США

Станция "Каширская" заработала в обычном режиме. Около года поезда, следующие по Замоскворецкой линии в центре, проезжали эту платформу без остановки. И пассажиры вначале ехали до "Кантемировской" и там пересаживались в обратном направлении. Сейчас основные работы завершены. Не доступен только южный вестибюль. Отмечается, что "Каширская" полностью заработает с вводом БКЛ в 2022 году.

В России с 1 сентября вступили в силу сразу несколько нововведений. Так, автомобилисты теперь могут оспорить штрафы ГИБДД, оставив заявление на портале госуслуг или сайте суда. Речь идет о взысканиях за нарушения, которые зафиксированы камерами. Также вступила в силу гаражная амнистия. В течение 5 лет можно бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых находятся гаражи, построенные до конца 2004 года.

Сообщается, что 1 сентября также меняются правила оплаты больничного. Родители, которые останутся дома, чтобы ухаживать за ребенком до 8 лет получат 100% от среднего заработка.

США больше не будут прибегать к военным операциям, чтобы вмешаться в жизнь других стран, заявил Джо Байден. Его обращение к нации было посвящено выводу войск из Афганистана. Это событие президент назвал окончанием эпохи. По расчетам Пентагона, в Афганистане все еще остаются от 100 до 200 американцев, но ни одного военного среди них нет.

Между тем, во Францию начали прибывать афганские беженцы. Страна уже приняла две тысячи шестьсот человек. Власти многих французских городов заявили о готовности разместить бежавших от талибов граждан Афганистана. При этом ранее глава еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что прием беженцев странами Евросоюза носит добровольный характер.