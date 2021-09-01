"Москва и мир": возобновление работы станции "Каширская" и вывод войск из Афганистана

Станция "Каширская" заработала в обычном режиме. Около года поезда, следующие по Замоскворецкой линии в центр, проезжали эту платформу без остановки. Пассажиры сначала ехали до "Кантемировской" и там пересаживались в обратном направлении.

Больше им не потребуется делать такие маневры, поездки станут на семь минут быстрее. Все время, пока действовали ограничения, "Каширскую" интегрировали в Большую кольцевую линию. Сейчас основные работы завершены. Не доступен только южный вестибюль. Для входа, выхода и перехода между платформами пока можно пользоваться северным вестибюлем. На платформе продолжаются работы.

На "Каширской" уложили свыше трех тысяч квадратных метров гранита, реконструировали 19 колонн, а также в переходах восстановили лестницы. В планах также завершить переделку инженерных систем, обустройство технических помещений и переходов между платформами. "Каширская" полностью заработает с вводом БКЛ в 2022 году.

Соединенные Штаты больше не будут прибегать к военным операциям, чтобы вмешаться в жизнь других стран, заявил Джо Байден. Его обращение к нации было посвящено выводу войск из Афганистана. Это событие президент назвал окончанием эпохи. Саму 20-летную миссию глава Белого Дома считает невероятно успешной. При этом президент признал, что ставка, сделанная Пентагоном на обучение и вооружение афганских правительственных войск, не сработала. 300-тысячная армия не смогла противостоять "Талибану" (террористическое движение, запрещено в РФ).

В настоящий момент страну, захваченную радикалами, покинули 90 процентов американцев. Лидер США назвал операцию по эвакуации сограждан самой большой в истории страны. По расчетам Пентагона, в Афганистане все еще остаются от 100 до 200 американцев, но ни одного военного среди них нет.

Между тем во Францию начали прибывать афганские беженцы. Страна уже приняла 2,6 тысячи человек. Власти многих французских городов заявили о готовности разместить бежавших от талибов граждан Афганистана. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что прием беженцев странами Евросоюза носит добровольный характер.

17 миллионов российских школьников 1 сентября сели за парты. Более 2 миллионов из них – первоклассники. Первый учебный день начался со Всероссийского открытого урока. В этом году его посвятили истории отечественной науки. Занятия во всех образовательных учреждениях решено проводить в традиционном очном формате. Впрочем, в министерстве образования предупредили, что в случае ухудшения эпидемиологической остановки дистанционку могут вернуть. Пока к этому предпосылок нет.

В Москве учителям разрешили вести уроки без масок. Был снят в этом году и запрет на проведение торжественных линеек при условии соблюдения ограничительных мер в виде социальной дистанции. Сложно это было сделать в краснодарской школе № 94. Там открыли сразу 28 первых классов. Даже праздничную линейку пришлось проводить в два захода. Теперь в школе решают, как организовывать учебный процесс для более чем 800 первоклассников и как сдержать их энергию на переменах.