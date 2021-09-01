"Москва и мир": образовательные учреждения столицы и вывод войск из Афганистана

25 новых детских садов и школ в Москве приняли первых воспитанников. Также ко Дню знаний обустроены около 400 школьных дворов и стадионов. Об этом рассказал Сергей Собянин, который побывал в школе "Дмитровский" на Карельском бульваре.



Школа "Дмитровский", в которой обучаются три тысячи детей, несколько лет назад перешла на систему предпрофессиональных классов. Ребята могут выбрать для себя ключевые предметы, чтобы потом поступить, например, в медицинский или кадетский классы. В школе для этого есть все условия: оборудованы современный лабораторный комплекс, IT-полигон и класс робототехники, а во дворе – большая спортивная площадка с тренажерным комплексом.

Соединенные Штаты больше не будут прибегать к военным операциям, чтобы вмешаться в жизнь других стран, заявил президент страны Джо Байден. Его обращение к нации было посвящено выводу войск из Афганистана. Это событие глава государства назвал окончанием эпохи. Саму 20-летную миссию глава Белого Дома считает "невероятно успешной". При этом Байден признал, что ставка, сделанная Пентагоном на обучение и вооружение афганских правительственных войск, не сработала – 300-тысячная армия не смогла противостоять талибам.

В настоящий момент страну, захваченную радикалами, покинули 90 процентов американцев. Лидер США назвал операцию по эвакуации сограждан самой большой в истории страны. По расчетам Пентагона, в Афганистане все еще остаются от 100 до 200 американцев, но ни одного военного среди них нет.

Между тем во Францию начали прибывать афганские беженцы. Страна уже приняла 2,6 тысячи человек. Власти многих французских городов заявили о готовности разместить бежавших от талибов граждан Афганистана. При этом ранее глава еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что прием беженцев странами Евросоюза носит добровольный характер.

Вход в главный корпус Российской государственной библиотеки с 1 сентября закрыт. Это временная мера. Она связана с проведением масштабной реставрации. Специалисты приведут в порядок знаменитую мраморную лестницу. В вестибюле организуют специальное пространство, где расположится единая справочная служба и гардероб.

Еще одна новинка – терминалы самозаписи. Благодаря их установке все желающие смогут, без помощи оператора, самостоятельно записаться в библиотеку. Также в здании полностью заменят инженерные коммуникации, в том числе проводку и пожарные системы – все то, что гарантирует безопасность посетителей и сотрудников.

Реставрация продлится около двух лет. Все это время Российская государственная библиотека продолжит обслуживать читателей в обычном режиме. Зайти в "Ленинку" можно через подъезд № 6. Проход в него организован вдоль здания по улице Моховая. К услугам посетителей там вся необходимая инфраструктура, включая кафе, которое открыли на время ремонта столовой.