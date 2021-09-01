"Москва и мир": бесплатная пересадка и новые правила

В Москве с 1 сентября пересесть с одного вида наземного транспорта на другой можно без дополнительной оплаты. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Ранее подобная услуга была доступна только пассажирам метро, МЦК и МЦД. Пересесть с одного вида электротранспорта на другой можно бесплатно в течение 90 минут после первого прохода через турникеты. Этот же временной отрезок будет действовать и для наземных маршрутов. В мэрии подсчитали, что сэкономить на проезде смогут около полумиллиона пассажиров автобусов, трамваев и электробусов. Экономия для тех, кто передвигается по городу регулярно, составит примерно 11 тысяч рублей в год.

Чтобы получить услугу, горожанину необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте столичного метрополитена.

Также с 1 сентября снизилась стоимость проезда в общественном транспорте в Троицком административном округе. Там отменили тарифные зоны, поэтому разовый билет для пассажиров теперь стоит 42 рубля вместо 60 рублей.

В России с 1 сентября вступили в силу сразу несколько нововведений. Так, автомобилисты теперь могут оспорить штрафы ГИБДД, оставив заявление на портале госуслуг или сайте суда. Речь идет о взысканиях за нарушения, которые зафиксировали камерами. Еще одна долгожданная новость для автовладельцев – вступила в силу так называемая гаражная амнистия. В течение 5 лет можно бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых находятся гаражи, построенные до конца 2004 года.

С 1 сентября также меняются правила оплаты больничного. Родители, которые останутся дома, чтобы ухаживать за ребенком до 8 лет получат 100 процентов от среднего заработка. Причем, вне зависимости от трудового стажа.

Еще одна новость – для молодежи. Стартовал первый этап программы "Пушкинская карта". Ей могут воспользоваться россияне от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в театры, концертные залы и музеи за государственный счет. На первом этапе номинал карты составит три тысячи рублей, в следующем году сумму увеличат до пяти тысяч рублей. Студенты, которым не до развлечений, с этого учебного года смогут получать сразу несколько квалификаций одновременно. Кроме того, им разрешили менять профиль обучения после второго курса и переходить на другие факультеты.

Вход в главный корпус Российской государственной библиотеки с 1 сентября закрыт. Это временная мера. Она связана с проведением масштабной реставрации. Специалисты приведут в порядок знаменитую мраморную лестницу. В вестибюле организуют специальное пространство, где расположится единая справочная служба и гардероб.

Еще одна новинка – терминалы самозаписи. Благодаря их установке все желающие смогут, без помощи оператора, самостоятельно записаться в библиотеку. Также в здании полностью заменят инженерные коммуникации, в том числе проводку и пожарные системы – все то, что гарантирует безопасность посетителей и сотрудников.

Реставрация продлится около двух лет. Все это время Российская государственная библиотека продолжит обслуживать читателей в обычном режиме. Зайти в "Ленинку" можно через подъезд № 6. Проход в него организован вдоль здания по улице Моховая. К услугам посетителей там вся необходимая инфраструктура, включая кафе, которое открыли на время ремонта столовой.