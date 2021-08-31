"Москва и мир": поездки со скидкой и вакцинация граждан ЕС

С 1 сентября в метро, по МЦК и МЦД можно будет ездить дешевле. Специальная акция до конца года будет действовать для пассажиров, которые расплачиваются банковскими картами "Мир".

Скидка предоставляется при оплате поездки на турникетах, которые оборудованы бесконтактной системой. После совершения операции со счета спишется полная стоимость, но через несколько минут часть суммы автоматически вернется.

При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей. Скидку в размере 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому карта привязана в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Платежи гаджетами становятся все более популярными у москвичей. За время похожей акции, которая проходила с марта по конец июня, среднее число оплат в метро и на МЦК по картам "Мир" выросло практически в 3 раза, а смартфоном – в 35 раз.

Владимир Путин подписал указы о разовых выплатах в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Инициатива принадлежала министру обороны Сергею Шойгу, и президент ее поддержал.

Из документов следует, что деньги будут начислены в сентябре. Их получат военные и курсанты военных образовательных организаций. Поддержка также коснется прокуроров, сотрудников Следственного комитета, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

Единовременные выплаты Владимир Путин также назначил пенсионерам. Тем из них, кто получает пенсию на банковскую карту, отправят по 10 тысяч рублей уже 2 сентября. А пенсионерам, которым деньги приходят через "Почту России", выдадут выплату в тот же день, что и пенсию.

Всего помощь получат около 43 миллионов человек. На выплаты пенсионерам правительство выделило в общей сложности более 450 миллиардов рублей.

70% граждан ЕС полностью привились от коронавируса. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Речь идет о взрослых европейцах. Таких результатов члены Союза смогли добиться за 8 месяцев. Вакцинация там началась в конце прошлого года.

При этом во Всемирной организации здравоохранения не торопятся говорить об успехах в борьбе с распространением коронавируса. В течение последних двух недель в 33 странах в Европе и Азии зарегистрирован 10-процентный рост заболеваемости COVID-19. В некоторых регионах вновь увеличилось количество летальных исходов.

Несмотря на предостережения медиков, в испанской Валенсии торопятся вернуться к привычной жизни. Там решили устроить праздничные шествия. Обычно Фальяс – одна из самых древних испанских традиций – отмечается в марте, но из-за пандемии коронавируса красочное шествие перенесли на сентябрь.

При этом коронавирус все-таки сказал свое слово. Впервые мероприятие пройдет без зрителей. Участники наденут маски, а сожжение праздничных фигур состоится на два часа раньше обычного, чтобы люди успели вернуться домой до наступления комендантского часа.