"Москва и мир": открытие школы искусств и вакцинация граждан ЕС

Сергей Собянин открыл новую детскую школу искусств имени Михаила Глинки в Печатниках. Около 500 учеников смогут заниматься на фортепиано, духовых, ударных, струнных и народных музыкальных инструментах, а также получат возможность изучать вокал, хореографию, искусство театра и живопись.

В школе будут работать 43 педагога, в том числе заслуженный артист России и пять заслуженных работников культуры. Уроки начнутся с нового учебного года.



Сергей Собянин также подписал постановление, по которому творческим коллективам детских школ искусств будут предоставлять бесплатные автобусы для участия в фестивалях и концертах. Начинающие артисты смогут выступать перед зрителями в районных домах культуры, актовых залах школ и на других площадках.

Российские космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента МКС и проверят наличие новых трещин. Для этого на станцию уже доставлено специальное оборудование.

Тот факт, что в корпусе МКС могли образоваться отверстия, не исключают в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Утечки воздуха из-за трещин уже случались. Например, в августе прошлого года экипажу удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". А в октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину размером около 4 сантиметров и заделали ее временными средствами. Позже на станцию доставили специальные материалы для герметизации отверстий.

На фоне этих проблем чаще стали говорить о необходимости модернизации российского сегмента МКС. В корпорации "Энергия" для этого уже разработали программу. Специалисты оценили ее в значительные средства. Нужно будет менять оборудование, которое может обойтись в миллиарды рублей.

70% граждан ЕС полностью привились от коронавируса. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Речь идет о взрослых европейцах. Таких результатов члены Союза смогли добиться за 8 месяцев. Вакцинация там началась в конце прошлого года.

При этом во Всемирной организации здравоохранения не торопятся говорить об успехах в борьбе с распространением коронавируса. В течение последних двух недель в 33 странах в Европе и Азии зарегистрирован 10-процентный рост заболеваемости COVID-19. В некоторых регионах вновь увеличилось количество летальных исходов.

Несмотря на предостережения медиков, в испанской Валенсии торопятся вернуться к привычной жизни. Там решили устроить праздничные шествия. Обычно Фальяс – одна из самых древних испанских традиций – отмечается в марте, но из-за пандемии коронавируса красочное шествие перенесли на сентябрь.

При этом коронавирус все-таки сказал свое слово. Впервые мероприятие пройдет без зрителей. Участники наденут маски, а сожжение праздничных фигур состоится на два часа раньше обычного, чтобы люди успели вернуться домой до наступления комендантского часа.