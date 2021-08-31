"Москва и мир": поездки со скидкой и спецоперация в Афганистане

С 1 сентября в метро, по МЦК и МЦД можно будет ездить дешевле. Специальная акция до конца года будет действовать для пассажиров, которые расплачиваются банковскими картами "Мир".

Скидка предоставляется при оплате поездки на турникетах, которые оборудованы бесконтактной системой. После совершения операции со счета спишется полная стоимость, но через несколько минут часть суммы автоматически вернется.

При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей. Скидку в 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому карта привязана в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Платежи гаджетами становятся все более популярными у москвичей. За время похожей акции, которая проходила с марта по конец июня, среднее число оплат в метро и на МЦК по картам "Мир" выросло практически в три раза, а смартфоном – в 35 раз.

Российские космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента МКС и проверят наличие новых трещин. Для этого на станцию уже доставлено специальное оборудование.

Тот факт, что в корпусе МКС могли образоваться отверстия, не исключают в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Утечки воздуха из-за трещин уже случались. Например, в августе прошлого года экипажу удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". А в октябре 2020 года космонавты обнаружили трещину размером около 4 сантиметров и заделали ее временными средствами. Позже на станцию доставили специальные материалы для герметизации отверстий.

На фоне этих проблем чаще стали говорить о необходимости модернизации российского сегмента МКС. В корпорации "Энергия" для этого уже разработали программу. Специалисты оценили ее в "значительные средства". Нужно будет менять оборудование, которое может обойтись в миллиарды рублей.

Миссия американских военных в Афганистане завершена. Минувшей ночью страну покинул последний самолет Вооруженных сил США. На нем – посол и дипломаты, руководившие эвакуацией, а также последний солдат, чье фото опубликовал Пентагон.

За последние недели американцы вывезли из страны более 100 тысяч человек. В Пентагоне признают, что, несмотря на массовость мероприятия, уехать удалось не всем. Это почти 200 человек гражданских. Кроме того, в Кабуле американцы оставили часть самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Решение о выводе войск Джо Байден принял в середине апреля. Это была самая длинная военная операция в истории США, которая началась в октябре 2001 года. Талибы, участники запрещенного в России движения, по этому случаю устроили салюты из автоматического оружия. Они объявили, что Афганистан теперь по-настоящему независим.

Между тем, американцы готовятся услышать телеобращение своего лидера. От Джо Байдена ждут подведения итогов 20-летней миссии.