"Москва и мир": поездки со скидкой и пожар в Калифорнии

С 1 сентября в метро, по МЦК и МЦД можно будет ездить дешевле. Специальная акция до конца года будет действовать для пассажиров, которые расплачиваются банковскими картами "Мир".

Скидка предоставляется при оплате поездки на турникетах, которые оборудованы бесконтактной системой. После совершения операции со счета спишется полная стоимость, но через несколько минут часть суммы автоматически вернется.

При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей. Скидку в размере 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому карта привязана в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Платежи гаджетами становятся все более популярными у москвичей. За время похожей акции, которая проходила с марта по конец июня, среднее число оплат в метро и на МЦК по картам "Мир" выросло практически в три раза, а смартфоном – в 35 раз.

Владимир Путин подписал указы о разовых выплатах в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Инициатива принадлежала министру обороны Сергею Шойгу, и президент ее поддержал.

Из документов следует, что деньги будут начислены в сентябре. Их получат военные и курсанты военных образовательных организаций. Поддержка также коснется прокуроров, сотрудников Следственного комитета, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

Единовременные выплаты Владимир Путин также назначил пенсионерам. Тем из них, кто получает пенсию на банковскую карту, отправят по 10 тысяч рублей уже 2 сентября. А пенсионерам, которым деньги приходят через "Почту России", выдадут выплату в тот же день, что и пенсию.

Всего помощь получат около 43 миллионов человек. На выплаты пенсионерам правительство выделило в общей сложности более 450 миллиардов рублей.

Пожар "Калдор" в Калифорнии захватывает все новые территории. С середины августа в горных районах Сьерра-Невады на востоке штата выгорело свыше 700 квадратных километров. Огонь продвигается с огромной скоростью. Этому способствуют жара и сильные порывы ветра.

В опасности находятся населенные пункты. В зоне бедствия проходит массовая эвакуация жителей. В безопасные места уже вывезли свыше 30 тысяч человек. Спасательная операция проходит с большими сложностями, так как огонь преграждает проезд по основным магистралям.

Пожар угрожает и курортной зоне в районе озера Тахо. Оттуда вывозят туристов. Уничтожено более 600 построек. Эксперты прогнозируют, что это не предел и огонь может стереть с лица земли до 20 тысяч домов.

Медики, между тем, констатируют, что дым от лесных пожаров вызвал увеличение в воздухе вредных веществ. Не исключено, что именно это стало причиной увеличения в Калифорнии количества заражений и смертей от COVID-19.