"Москва и мир": отмена зонирования тарифов в Троицке и выплаты пенсионерам

С 1 сентября в наземном транспорте Троицкого округа отменятся зонирование тарифов. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. По его словам, пассажиры смогут использовать обычные автобусные билеты. Мэр отметил, что поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч человек ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

После расширения столицы новые территории входили в тарифную зону Б. При поездках внутри нее стоимость проезда была такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при выезде из Троицкого округа на территорию других округов города за разовую поездку нужно было отдать 60 рублей. Теперь же билет будет обходиться в 42, что почти на 30% дешевле.

Для удобства жителей в ТиНАО развивают не только систему наземного транспорта. За прошедшие четыре года там открылись 8 станций метро.

Пенсионерам, получающим пенсию на карту, перечислят по 10 тысяч рублей 2 сентября. О единовременной выплате объявил Владимир Путин. Ещё почти 13 миллионов человек, которым пенсия приходит по почте, получат деньги вместе с ней. Всего на выплаты пенсионерам правительство направило свыше 450 миллиардов рублей. Также средства получат работающие и военные пенсионеры.

Скорость движения автомобилей по центру Парижа ограничили 30 километрами в час. Таким образом власти хотят повысить безопасность дорожного движения. Согласно соцопросам, более 60% парижан одобряют ограничение скорости. Несколько лет назад власти уже пытались ограничить скорость движения в Париже