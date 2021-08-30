"Москва и мир": драки мигрантов в столице и движение автомобилей в Париже

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после крупной драки мигрантов в Москве. Инцидент произошел вечером 27 августа на Бауманской улице. После потасовки, в которой участвовали выходцы из средней Азии, в полицию доставили 49 человек. После глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления по Москве провести проверку.

Еще одна драка произошла на юго-востоке столицы недалеко от строительной площадки на улице Маресьева в районе Некрасовка. Там задержали 10 человек, которым выписали штрафы.

На фоне волны беспорядков, в которых участвовали мигранты, Сергей Собянин заявил, что таким гостям столица не рада. Поэтому полиция провела жесткие рейды. После них возбудили 800 уголовных дел, депортировали около 200 человек. А почти 18 тысячам запретили въезд в Россию. Мэр отметил, что такой контроль будет и дальше, и призвал мигрантов вести себя подобающим образом.

В последние дни лета в Краснодарском крае установится аномально жаркая погода. Воздух прогреется до плюс 36–37 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что такой зной обусловлен приходом воздушных масс из Африки.

В начале сентября жара на юге спадет, но все равно будет тепло – в среднем 25 градусов. А вот в некоторых других регионах страны осень начнется с похолодания. Это прогнозируется в отдельных районах Мурманской, Вологодской, Архангельской и Свердловской областей, в Карелии и Коми, а также на севере Пермского края. Также не исключены осадки в виде дождей и мокрого снега.

Первый снег в начале сентября может также пойти в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. Что касается москвичей, то жителям столицы обещают плюс 16 градусов с 2 сентября. Во второй половине недели будут дожди, сильный ветер и практически октябрьский холод.

Париж никуда не спешит – теперь передвигаться по центру французской столицы на автомобиле разрешено со скоростью не более 30 километров в час. Для любителей быстрой езды оставили кольцевую. На знаках ограничения там стоит цифра 70.

Не коснулось нововведение также опоясывающих город бульваров и крупных авеню, среди которых Елисейские поля. Разгоняться по ним можно до 50 километров в час. В мэрии города уверяют, что таким образом хотят повысить безопасность дорожного движения, а также снизить уровень шума.

Инициативу властей парижане поддержали. Согласно одному из соцпросов, более 60% горожан ограничение скорости одобряют. При этом большинство из респондентов оказались пешеходами. Среди автовладельцев рад сбросить газ только каждый третий.

Несколько лет назад власти уже попытались ограничить движение в Париже. Машины с нечетными и четными номерами разделили на две группы. Им разрешалось выезжать на трассы через день. В результате количество авто в мегаполисе резко увеличилось. Парижане пополнили свои гаражи машинами на каждый день.