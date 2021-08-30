"Москва и мир": новая школа в Коммунарке и ураган "Ида" в США

В поселке Коммунарка 1 сентября учащихся примет новая школа. В образовательное учреждение на улице Сосенский Стан уже зачислены 500 детей. Готовность школы проверил Сергей Собянин. Мэр отметил, что за последние несколько лет в поселении Сосенском, к которому относится Коммунарка, количество школ и детских садов возросло до 30.

За последние 10 лет в Москве построили 317 детских садов и 119 школ. Еще 25 образовательных учреждений откроются к предстоящему Дню знаний.

Всего за парты 1 сентября сядут 1,5 миллиона юных москвичей. Занятия в школах будут проходит в привычной режиме. Для это во всех образовательных учреждениях усилят санитарные меры.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября получат более 30 миллионов пенсионеров, пенсия которых зачисляется на банковскую карту. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Еще почти 13 миллионов человек, которым пенсия приходит по почте, получат деньги вместе с ней.

Всего на выплаты пенсионерам правительство направило свыше 450 миллиардов рублей.

По словам премьера, очень важно, чтобы пенсионеры получили деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей и именно так, как им удобно.

Течение Миссисипи развернулось в обратном направлении. Это смог сделать ураган "Ида", который обрушился на юг США. Он вызвал такой сильный ветер и штормовой прилив в Мексиканском заливе, что река поддалась его напору и развернулась. Специалисты говорят, что это крайне редкое явление. Последний раз такое удавалось 16 лет назад урагану "Катрина".

Стихия также оставила без света более миллиона человек в Луизиане. Полностью обесточен самый густонаселенный город штата – Новый Орлеан. Помимо линий электропередачи, ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал крыши домов. Один человек погиб.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее крупным стихийном бедствием и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим.

В настоящее время в регионе идет принудительная эвакуация населения. Хотя ураган ослаб до первой категории из пяти возможных, его последствия все еще опасны. В штате объявлена угроза наводнений.