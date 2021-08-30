"Москва и мир": транспортные тарифы в ТиНАО и ураган "Ида" в США

С 1 сентября в наземном транспорте ТиНАО отменяется зонирование тарифов. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. По его словам, пассажиры смогут использовать обычные автобусные билеты.

Мэр отметил, что поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч человек ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

После расширения столицы новые территории входили в тарифную зону Б. При поездках внутри нее стоимость проезда была такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при выезде из ТиНАО на территорию других округов города за разовую поездку нужно было отдать 60 рублей. Теперь же билет будет обходиться в 42 рубля, что почти на 30% дешевле.

Для удобства жителей в ТиНАО развивают не только систему наземного транспорта. За прошедшие четыре года там открылись 8 станций метро.

В последние дни лета в Краснодарском крае установится аномально жаркая погода. Воздух прогреется до плюс 36–37 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что такой зной обусловлен приходом воздушных масс из Африки.

В начале сентября жара на юге спадет, но все равно будет тепло – в среднем 25 градусов. А вот в некоторых других регионах страны осень начнется с похолодания. Это прогнозируется в отдельных районах Мурманской, Вологодской, Архангельской и Свердловской областей, в Карелии и Коми, а также на севере Пермского края. Также не исключены осадки в виде дождей и мокрого снега.

Первый снег в начале сентября может также пойти в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. Что касается москвичей, то жителям столицы обещают всего 16 градусов со 2 сентября. Во второй половине недели будут дожди, сильный ветер и практически "октябрьский холод".

Течение Миссисипи развернулось в обратном направлении. Это смог сделать ураган "Ида", который обрушился на юг США. Он вызвал такой сильный ветер и штормовой прилив в Мексиканском заливе, что река поддалась его напору и развернулась. Специалисты, говорят, что это крайне редкое явление. Последний раз такое удавалось 16 лет назад урагану "Катрина".

Стихия также оставила без света более миллиона человек в Луизиане. Полностью обесточен самый густонаселенный город штата – Новый Орлеан. Помимо линий электропередачи, ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал крыши домов. Один человек погиб.

Президент Джо Байден назвал произошедшее крупным стихийном бедствием и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим.

В настоящее время в регионе идет принудительная эвакуация населения. Хотя ураган ослаб, до первой категории из пяти возможных, его последствия все еще опасны. В штате объявлена угроза наводнений.