"Москва и мир": со "Спутником V" на Пхукет и взрывы в Казахстане

В Москве у стен Кремля открывается международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В списке участников – коллективы из России, Белоруссии, Греции, Катара, Мексики. А в финале перед зрителями выступит сводный оркестр, в который вошли более тысячи музыкантов.

Специальными гостями фестиваля станут певица Тамара Гвердцители, группа "Хор Турецкого" и фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн. Помимо музыкальной части, зрителей ждут конные выступления и световое шоу на Соборе Василия Блаженного.

Продлится "Спасская башня" до 5 сентября. И до утра 6 сентября будут ограничения для водителей. Для проезда закрыт участок улицы Ильинки от Новой до Красной площади.

Власти Таиланда разрешили россиянам, которые привиты нашей первой вакциной, прибывать на Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Для того, чтобы попасть в Таиланд, туристам надо заранее оформить разрешение на въезд в посольстве.

Подавать документы можно уже с сегодняшнего дня. Однако стоит учитывать то, что прямое авиасообщение с этим направлением ещеё не открыто. Нужно искать рейсы с пересадкой.

Тем временем, в нашей стране зарегистрировали пятую вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром Вектор, получил название "ЭпиВакКорона-Н".

Как объяснили разработчики, в новом препарате два пептида объединены в один для удобства синтеза – это позволяет облегчить и масштабировать производство, а принципиальных отличий между новой вакциной и ее предшественницей нет. Препараты вводятся двумя уколами, интервал между которыми должен составлять не менее 14 дней.

До девяти возросло число погибших в результате серии взрывов в Казахстане. Еще более 90 человек получили ранения, из которых 28 пришлось госпитализировать. Взрывы прогремели накануне на складах с боеприпасами вблизи города Тараз. Там хранилось более 500 тонн тротила. Огонь охватил всю территорию склада, таким образом площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.

Осколки разлетелись в радиусе до двух километров. Местные жители начали покидать дома самостоятельно, однако позже власти приняли решение о массовой эвакуации. Из близлежащих населенных пунктов вывезены около 1 200 человек. Почти 200 человек разместили в пунктах временной эвакуации.

Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько возможных версий произошедшего. По их мнению, это может быть нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог и диверсия.