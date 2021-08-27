"Москва и мир": фестиваль "Спасская башня" и взрывы в Казахстане

В Москве у стен Кремля открывается международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В списке участников – коллективы из России, Белоруссии, Греции, Катара, Мексики. А в финале перед зрителями выступит сводный оркестр, в который вошли более тысячи музыкантов.

Специальными гостями фестиваля станут певица Тамара Гвердцители, группа "Хор Турецкого" и фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн. Помимо музыкальной части, зрителей ждут конные выступления и световое шоу на Соборе Василия Блаженного.

Продлится "Спасская башня" до 5 сентября. И до утра 6 сентября будут ограничения для водителей. Для проезда закрыт участок улицы Ильинки от Новой до Красной площади.

Количество регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх с 27 августа увеличено с 5 до 15 в неделю на каждое направление. Также российским перевозчикам разрешили полеты в Египет из регионов РФ. Им выделили по одному регулярному рейсу в неделю, чартерных пока нет. Летать можно из 41 города.

Авиасообщение с курортами Красного моря возобновили 9 августа. Первыми полетели EgyptAir и "Россия". За это время российская авиакомпания перевезла более 17 тысяч пассажиров.

Кроме того, Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Это первые три государства, с которыми РФ открывает перелеты полностью, на все остальные же пока действует механизм квотирования. Также будет увеличено количество рейсов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. Так, например, летать из Москвы в Будапешт самолеты будут 7 раз в неделю.

До девяти возросло число погибших в результате серии взрывов в Казахстане. Еще более 90 человек получили ранения, из которых 28 пришлось госпитализировать. Взрывы прогремели накануне на складах с боеприпасами вблизи города Тараз. Там хранилось более 500 тонн тротила. Огонь охватил всю территорию склада, таким образом площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.

Осколки разлетелись в радиусе до двух километров. Местные жители начали покидать дома самостоятельно, однако позже власти приняли решение о массовой эвакуации. Из близлежащих населенных пунктов вывезены около 1 200 человек. Почти 200 человек разместили в пунктах временной эвакуации.

Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько возможных версий произошедшего. По их мнению, это может быть нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог и диверсия.