"Москва и мир": эскалаторы на станции "Марьина Роща" и взрыв в Кабуле

Эскалаторы на новой станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии станут самым длинными в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". Их длина составит 130 метров – это на три метра больше, чем на "Парке Победы". Эта станция является одной из самых сложных на БКЛ из-за своей своей глубины – 70 метро.

Для пассажиров станция "Марьина Роща" БКЛ откроется в следующем году. Благодаря этому меньшую нагрузку будут испытывать Сокольническая, Калужско-Рижская и Люблинско-Дмитровская линии подземки. Кроме того, это поможет улучшить транспортное обслуживание района. На станции будет один вестибюль с четырьмя эскалаторами и платформа. Она разместится вдоль улицы 5-й проезд Марьиной Рощи.

Жертвами серии взрывов в Кабуле стали не менее 90 человек, более 1,3 тысячи человек пострадали. В Пентагоне заявили, что погибли 13 американских военных.

Два взрыва прогремели накануне у аэропорта афганской столицы, один – неподалеку от отеля, откуда американские военные перевозят людей в аэропорт. Другой – произошел в толпе беженцев у одного из въездов на территорию воздушной гавани. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле. Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная организация "Исламское государство", запрещенная в России.

В российской МИД сообщили, что в момент теракта в аэропорту Кабула соотечественников не было. Однако в Афганистане еще остаются россисйкие граждане. Внешнеполитическое ведомство пообещало помочь всем желающим покинуть страну, захваченную талибами.

Продолжат, несмотря на теракты, эвакуацию своих граждан и Соединенные Штаты. Об этом в телеобращении заявил президент США Джо Байдена. Он напомнил, что за последние 11 дней из страны были эвакуированы более 100 тысяч человек.

Количество регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх с 27 августа увеличено с 5 до 15 в неделю на каждое направление. Также российским перевозчикам разрешили полеты в Египет из регионов РФ. Им выделили по одному регулярному рейсу в неделю, чартерных пока нет. Летать можно из 41 города.

Авиасообщение с курортами Красного моря возобновили 9 августа. Первыми полетели EgyptAir и "Россия". За это время российская авиакомпания перевезла более 17 тысяч пассажиров.

Кроме того, Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Это первые три государства, с которыми РФ открывает перелеты полностью, на все остальные же пока действует механизм квотирования. Также будет увеличено количество рейсов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. Так, например, летать из Москвы в Будапешт самолеты будут 7 раз в неделю.