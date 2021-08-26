"Москва и мир": наборы здоровья и ЧП в Венесуэле

Почти 90 тысяч пожилых москвичей получили подарочные наборы в рамках акции "С заботой о здоровье". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусом. Именно поэтому было принято решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением ковида в городе.

Акция стартовала 23 июня и продлится до 1 октября. Ее суть состоит в том, что людям старше 65 лет, сделавшим прививку, вручают коробки, в которых есть все необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здорового образа жизни: витаминные комплексы, тонометр и пульсоксиметр, уходовая косметика, таблетница, медицинские маски и многое другое. Получить набор можно в центрах соцобслуживания, а также в Гостином дворе и городских поликлиниках.

Российские вузы в экстренном порядке ищут студентов. О дополнительном наборе абитуриентов объявили сразу несколько высших учебных заведения. Им не удалось набрать нужное число первокурсников. В такой ситуации оказался даже МГУ. Учащихся там ждут платные отделения факультетов журналистики, психологии, философии и некоторых других.

Недостаток студентов испытывают также в регионах, например, Иркутский и Севастопольский университеты. Эксперты уверены, что эта тенденция связана с новыми правилами. Ранее зачисление проходило в несколько этапов, теперь эту систему отменили. Выпускники должны сделать окончательный выбор и подать заявление только на один факультет в один вуз.

Тем не менее, многие отнесли документы в несколько учебных заведений, и были везде зачислены. Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются учиться только в одном вузе, “"отчисляясь" из других. В результате этой путаницы появляются вакантные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление.

В Венесуэле объявлен режим чрезвычайного положения. Мера будет действовать 90 дней из-за сильных дождей. Ливни, накрывшие республику, вызвали мощные наводнения и сход селевых потоков. Особенно пострадали пять штатов. Только в Мериде, он расположен на западе страны, жертвами наводнения стали как минимум 20 человек. Примерно столько же числятся пропавшими без вести.

В регионе продолжаются спасательные работы. Участники поисковых отрядом разбирают завалы, в Штате уничтожены десятки зданий, более 1,2 тысячи домов серьезно повреждены.

Тема наводнения актуальна сейчас и в Германии. Эксперты объединенной страховой компании подсчитали, что размер ущерба от стихии , которая не так давно бушевала на западе страны составит не менее 7 миллиардов евро. Однако эта сумма, признаются специалисты, не отражает размер реального масштаба денежных потерь. Ведь страховка на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, есть лишь у 46 процентов жителей Германии.