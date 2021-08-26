"Москва и мир": строительство станции "Сокольники" БКЛ и ЧП в Венесуэле

Станция "Сокольники" Большой кольцевой линии метро готова более чем на 70%. Там завершают монолитные работы, а также возведение внутренних стен и перегородок.

Идет процесс и на других платформах большого кольца. Так, специалисты занимаются входными павильонами станции "Воронцовская". В ее отделке впервые применят искусственный камень – кварцевый агломерат.

До конца этого года в Москве откроют 9 новых станций БКЛ и станцию "Каховская" после реконструкции. Она также войдет в состав большого кольца.

В Венесуэле объявлен режим чрезвычайного положения. Мера будет действовать 90 дней из-за сильных дождей. Ливни, накрывшие республику, вызвали мощные наводнения и сход селевых потоков. Особенно пострадали пять штатов. Только в Мериде, он расположен на западе страны, жертвами наводнения стали как минимум 20 человек. Примерно столько же числятся пропавшими без вести.

В регионе продолжаются спасательные работы. Участники поисковых отрядом разбирают завалы, в Штате уничтожены десятки зданий, более 1,2 тысячи домов серьезно повреждены.

Тема наводнения актуальна сейчас и в Германии. Эксперты объединенной страховой компании подсчитали, что размер ущерба от стихии , которая не так давно бушевала на западе страны составит не менее 7 миллиардов евро. Однако эта сумма, признаются специалисты, не отражает размер реального масштаба денежных потерь. Ведь страховка на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, есть лишь у 46 процентов жителей Германии.

После вакцинации "Спутником V" защита организма от коронавируса растет в течение шести месяцев. К такому выводу пришли аргентинские ученые. Выдержки из их работы обнародовал Российский фонд прямых инвестиций. Специалисты взяли образцы сыворотки крови почти у двух тысяч добровольцев и проанализировали формирование антител и их способность сопротивляться штаммам "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", а также "Лямбда".

По данным ученых, нейтрализующая способность значительно увеличивалась после 120 дней с момента инъекции по сравнению с информацией, которую получили на 42-й день после вакцинации. Комментируя выводы аргентинских специалистов, фонд прямых инвестиций напомнил, что многие страны ищут вакцину, способную обеспечить долговременную защиту от COVID-19. Поэтому новое исследование в пользу российского препарата имеет крайне важное значение. На сегодняшний день "Спутник V" одобрен уже в 70 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек.