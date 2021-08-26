"Москва и мир": подарочные наборы и эвакуация из Кабула

Почти 90 тысяч пожилых москвичей получили подарочные наборы в рамках акции "С заботой о здоровье". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусом. Именно поэтому было принято решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением ковида в городе.

Акция стартовала 23 июня и продлится до 1 октября. Ее суть состоит в том, что людям старше 65 лет, сделавшим прививку, вручают коробки, в которых есть все необходимое для укрепления иммунитета и поддержания здорового образа жизни: витаминные комплексы, тонометр и пульсоксиметр, уходовая косметика, таблетница, медицинские маски и многое другое. Получить набор можно в центрах соцобслуживания, а также в Гостином дворе и городских поликлиниках.

Российские военно-транспортные самолеты эвакуировали из Кабула около 500 человек. Это соотечественники и граждане бывших советских республик: Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Украины. В операции были задействованы четыре борта Минобороны – три транспортных и один пассажирский. Все они благополучно приземлились в подмосковном Чкаловском.

Разрешение на посадку в Кабуле ранее было получено в ходе переговоров Москвы и Вашингтона. Сейчас аэропорт афганской столицы является единственным местом, откуда можно покинуть страну.

Между тем информагентства сообщают, что афганским женщинам запрещено выходить на улицу. Эту меру новые власти назвали временной. Дело в том, что в стране участились случаи расправы боевиками над местными жительницами. Одну из женщин радикалы растеряли за появление на улице без паранджи. После этого лидеры талибов приняли решение запретить женщинам выходить из дома, пообещав провести среди боевиков разъяснительную беседу.

После вакцинации "Спутником V" защита организма от коронавируса растет в течение шести месяцев. К такому выводу пришли аргентинские ученые. Выдержки из их работы обнародовал Российский фонд прямых инвестиций. Специалисты взяли образцы сыворотки крови почти у двух тысяч добровольцев и проанализировали формирование антител и их способность сопротивляться штаммам "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", а также "Лямбда".

По данным ученых, нейтрализующая способность значительно увеличивалась после 120 дней с момента инъекции по сравнению с информацией, которую получили на 42-й день после вакцинации. Комментируя выводы аргентинских специалистов, фонд прямых инвестиций напомнил, что многие страны ищут вакцину, способную обеспечить долговременную защиту от COVID-19. Поэтому новое исследование в пользу российского препарата имеет крайне важное значение. На сегодняшний день "Спутник V" одобрен уже в 70 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек.