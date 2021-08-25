"Москва и мир": новые услуги и пожары в США

В Москве в электронный вид переведут еще три государственные услуги. Все они связаны с социальной сферой. Так с сегодняшнего дня на портале mos.ru можно будет подать заявление о компенсации покупки предметов для новорожденных. Ранее горожанам надо было обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства.

Возможность получить подарочный набор "Наше сокровище" или 20 тысяч рублей появилась у родителей в начале прошлого года. Денежная компенсация оказалась востребо­ван­­ным вариантом. В этом году уже получили более 54 тысяч москвичей. Кроме того, начиная с нового учебного года на этом же ресурсе будут принимать заявления на получение компенсации, которая возместит часть родительских денег за детский сад.

Ежегодно в Москве поступает более 300 тысяч подобных обращений. Решение о выплате компенсации теперь будет приниматься в режиме онлайн сразу же после подачи электронного заявления. Так же с сегодняшнего дня московские семьи могут на mos.ru оставить заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Еще более 21,5 миллиарда рублей выделило правительство на детские выплаты. Документ сегодня подписал Михаил Мишустин. Речь идет о поддержке малообеспеченных семей. Премьер отметил, что такая помощь очень важна, если у родителей есть материальные сложности. Всего в этом году на нее направили 254 миллиарда.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили в прошлом году по поручению президента. А в 2021 году помощь решили сделать более адресной. Сумма, в зависимости от ситуации в семье, может достигать не только 50, но и 75, и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, кабмин продлил программу семейной ипотеки. Получить кредит на выгодных условиях можно будет до 31 декабря 2023 года. Воспользоваться предложением могут семьи и с одним ребенком. Льготная ставка до 6% годовых подходит для покупки жилья или строительства частного дома.

Густой дым от лесных пожаров в Калифорнии добрался до Невады. Несколько городов оказались буквально в тумане. В регионе отменены авиарейсы, закрыты школы, парки и пляжи. Местных жителей просят оставаться дома, уровень вредных веществ в воздухе значительно превышает норму.

В Калифорнии эвакуировали уже более 40 тысяч человек. Сгорело более 400 квадратных километров леса. Пожар угрожает озеру Тахо. Из-за дыма небо над ним приобрело неестественный оранжевый цвет. Пока локализовать удалось только десятую часть возгораний. Работу спасателей усложняют засуха и сильный ветер. Уровень засухи в большинстве округов Калифорния поднялась до чрезвычайных значений.

Засыхает и Бразилия. За 30 лет страна потеряла 15 процентов пресной воды. Общая площадь рек Бразилии оценивают сейчас примерно в 16 миллионов гектаров. Это на 4 миллиона меньше, чем в 1991 году. Ученые связывают эту тенденцию, в первую очередь, с изменением климата.