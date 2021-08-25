"Москва и мир": школа в Щербинке и пожары в США

В Щербинке открыли новую школу. Корпус на 550 учеников построили на месте старого здания. Помимо учебных классов и аудиторий для лекций, там есть два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, библиотека с мультимедийным оборудованием, зона отдыха с кабинетом для релаксации.

На школьном дворе учеников ждут спортивные тренажеры и комплексная площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Также на территории высажены кустарники, разбиты газоны и цветники.

Строительство новых школ в столице продолжается. В планах на 2021-2023 годы построить еще более 90 новых зданий, которые возведут на бюджетные деньги, и примерно столько же на частные инвестиции.

Густой дым от лесных пожаров в Калифорнии добрался до Невады. Несколько городов оказались буквально в тумане. В регионе отменены авиарейсы, закрыты школы, парки и пляжи. Местных жителей просят оставаться дома, уровень вредных веществ в воздухе значительно превышает норму.

В Калифорнии эвакуировали уже более 40 тысяч человек. Сгорело более 400 квадратных километров леса. Пожар угрожает озеру Тахо. Из-за дыма небо над ним приобрело неестественный оранжевый цвет. Пока локализовать удалось только десятую часть возгораний. Работу спасателей усложняют засуха и сильный ветер. Уровень засухи в большинстве округов Калифорния поднялась до чрезвычайных значений.

Засыхает и Бразилия. За 30 лет страна потеряла 15 процентов пресной воды. Общая площадь рек Бразилии оценивают сейчас примерно в 16 миллионов гектаров. Это на 4 миллиона меньше, чем в 1991 году. Ученые связывают эту тенденцию, в первую очередь, с изменением климата.

Еще более 21 миллиарда рублей выделило правительство на детские выплаты. Документ подписал Михаил Мишустин. Речь идет о поддержке малообеспеченных семей. Премьер отметил, что такая помощь очень важна, если у родителей есть материальные сложности. Всего в этом году на нее направили 254 миллиарда.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили в прошлом году по поручению президента. А в 2021 году помощь решили сделать более адресной. Сумма, в зависимости от ситуации в семье, может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, кабмин продлил программу семейной ипотеки. Получить кредит на выгодных условиях можно будет до 31 декабря 2023 года. Воспользоваться предложением могут семьи и с одним ребенком. Льготная ставка до 6% годовых подходит для покупки жилья или строительства частного дома.