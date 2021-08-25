"Москва и мир": новый поезд на МЦК и ситуация в Афганистане

По Московскому центральному кольцу будет ходить двухэтажный поезд. Пока в тестовом режиме. Он продолжит перевозить пассажиров до 8 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что горожанам, предстоит решить – будет ли ходить состав по маршруту на постоянной основе. Для этого проведут голосование. Если пассажирам новый поезд понравится, то власти определятся с производителем.

Шестивагонный "Штадлер" пока единственный в России двухэтажный электропоезд. В сравнении с "Ласточкой" двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70%. Его эксплуатация позволит разгрузить линию и создать дополнительные места для пассажиров, а это крайне необходимо, так как центральное кольцо пользуется большой популярностью у горожан.

За первый год работы им воспользовались 98 миллионов пассажиров, за третий –уже 142 миллиона. И пассажиропоток, заверяют эксперты, будет продолжать расти.

Российская военная авиация эвакуирует из Афганистана более пятисот человек. Это граждане России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Как сообщили в Минобороны, в операции задействуют 4 военно-транспортных самолета. На борту бригады военных медиков и необходимое оборудование и медикаментами, на случай, если людям потребуется экстренная помощь.

Ранее "Талибан", организация запрещенная в России, объявил о прекращении эвакуации иностранцев из Кабула после 31 августа. Боевики предупредили, что США и Великобритания столкнутся с "последствиями", если не закончат вывозить своих сограждан вовремя. Радикалы фактически закрыли наземные границы, но пообещали не мешать выезду иностранцев и местных жителей через аэропорт в Кабуле.

Однако коммерческие авиарейсы перестали вылетать 16 августа, на следующий день после взятия афганской столицы талибами. Подняться в воздух могут только эвакуационные самолеты. Прорваться в них пытаются тысячи афганцев. Рядом со зданием воздушной гавани уже 10 дней царит хаос. Людей разгоняют слезоточивым газом и выстрелами в воздух.

Еще более 21 миллиарда рублей выделило правительство на детские выплаты. Документ подписал Михаил Мишустин. Речь идет о поддержке малообеспеченных семей. Премьер отметил, что такая помощь очень важна, если у родителей есть материальные сложности. Всего в этом году на нее направили 254 миллиарда.

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет назначили в прошлом году по поручению президента. А в 2021 году помощь решили сделать более адресной. Сумма, в зависимости от ситуации в семье, может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, кабмин продлил программу семейной ипотеки. Получить кредит на выгодных условиях можно будет до 31 декабря 2023 года. Воспользоваться предложением могут семьи и с одним ребенком. Льготная ставка до 6% годовых подходит для покупки жилья или строительства частного дома.