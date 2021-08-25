"Москва и мир": электронные государственные услуги и ситуация в Афганистане

В Москве в электронный вид переведут еще три государственные услуги. Все они связаны с социальной сферой. Так с 25 августа на портале mos.ru можно будет подать заявление о компенсации покупки предметов для новорожденных.

Ранее горожанам надо было обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства. Выбор: получить подарочный набор "Наше сокровище" или 20 тысяч рублей у родителей появился в начале прошлого года. Денежная компенсация оказалась востребованным вариантом. В этом году выплату уже получили более 54 тысяч москвичей.

Кроме того, начиная с нового учебного года на этом же ресурсе будут принимать заявления на получение компенсации, которая возместит часть родительских денег за детский сад. Ежегодно в Москве поступает более 300 тысяч подобных обращений. Решение о выплате компенсации теперь будет приниматься в режиме онлайн сразу же после подачи электронного заявления. Так же с 25 августа московские семьи могут на mos.ru оставить заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Российская военная авиация эвакуирует из Афганистана более пятисот человек. Это граждане России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Как сообщили в Минобороны, в операции задействуют 4 военно-транспортных самолета. На борту бригады военных медиков и необходимое оборудование и медикаментами, на случай, если людям потребуется экстренная помощь.

Ранее "Талибан", организация запрещенная в России, объявил о прекращении эвакуации иностранцев из Кабула после 31 августа. Боевики предупредили, что США и Великобритания столкнутся с "последствиями", если не закончат вывозить своих сограждан вовремя. Радикалы фактически закрыли наземные границы, но пообещали не мешать выезду иностранцев и местных жителей через аэропорт в Кабуле.

Однако коммерческие авиарейсы перестали вылетать 16 августа, на следующий день после взятия афганской столицы талибами. Подняться в воздух могут только эвакуационные самолеты. Прорваться в них пытаются тысячи афганцев. Рядом со зданием воздушной гавани уже 10 дней царит хаос. Людей разгоняют слезоточивым газом и выстрелами в воздух.

Сотрудники МЧС и военные Минобороны, тушившие пожар на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, выбрались из огненного кольца. Они оказались окружены пламенем посреди леса – внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться, молниеносно окружив группу. Однако благодаря слаженным действиям спасатели смогли провести вырубку деревьев, локализовать огонь и вручную расчистить дорогу. Никто из людей не пострадал. Техника также находится в полной сохранности.

А в Свердловской область возобновили движение по так называемой "огненной дороге". В среду, 24 августа, из-за лесного пожара пришлось перекрывать участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург. Огонь буквально разделил проезжую часть.

К месту ЧП на помощь спасателям направили два пожарных поезда. Из района, где бушевало пламя, эвакуировали 30 человек. Как сообщили в МЧС, сейчас угрозы распространения огня нет, однако на территории региона все еще действуют более 50 природных пожаров.