"Москва и мир": отмена обязательного ношения масок в школах столицы и митинги в Лондоне

Учителя столичных школ в новом учебном году смогут работать без масок. Их ношение станет рекомендательным. Об этом на встрече с педагогами заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это стало возможным благодаря массовой вакцинации от коронавируса. В Москве большинство педагогов привилось от коронавируса, эта цифра составляет больше 80%.

При этом остальные антиковидные меры в школах будут сохранены. Речь идет о распределении потоков учащихся и обязательное измерение температуры. В этом году 1 сентября все учебные заведения вернутся к традиционному офлайн-формату. За парты вернутся почти 1,5 миллиона учащихся школ и колледжей.

В Лондоне продолжаются митинги, организованные противниками ограничительных мер. Более 200 человек ворвались в здания, где располагаются редакции трех телекомпаний. Протестующие требовали встречи с журналистами, которых обвиняли во лжи при освещении темы вакцинации и карантинных мер. На помощь телевизионщикам пришли полицейские. Им с трудом удалось вытеснить толпу на улицу, и предотвратить массовые беспорядки.

Во Франции между тем готовятся к четвертой волне коронавируса. Ежедневно в стране регистрируется около 20 тысяч новых случаев заражения. В Минздраве не исключают, что ситуация еще больше ухудшится уже через пару дней. Медики призывают людей активнее вакцинироваться, уже в сентябре люди старше 65 лет смогут пройти процедуру ревакцинации.

Принимают дополнительные меря для нераспространения заразы и в Черногории. Там ужесточили условия въезда для иностранцев. Для пересечения границы теперь необходим один из трех документов: прививочный сертификат, справка о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. В сентябре им перечислят по 10 тысяч рублей. Поддержку получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства. Причем из суммы не будут удерживать оплату каких-либо задолженностей или штрафов.

О назначении выплаты стало известно 22 августа, это единовременная, то есть разовая, помощь. Президент объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь.

Тем временем стало известно, что россиянам теперь будут предоставлять данные о будущей пенсии. Такой приказ выпустил Минтруд. Информацию о рабочем стаже и размере выплаты мужчины начнут получать с 45 лет, а женщины с 40. Цифры раз в три года будут поступать в личный кабинет на Госуслугах либо по почте, или же предоставляться по запросу.