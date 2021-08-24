"Москва и мир": отмена обязательного ношения масок в школах столицы и туризм в Турции

Учителя столичных школ в новом учебном году смогут работать без масок. Их ношение станет рекомендацией. Об этом на встрече с педагогами заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это стало возможным благодаря массовой вакцинации от коронавируса. В Москве большинство педагогов привилось от коронавируса, эта цифра составляет больше 80%.

При этом остальные антиковидные меры в школах будут сохранены. Речь идет о распределении потоков учащихся и обязательное измерение температуры. В этом году 1 сентября все учебные заведения вернутся к традиционному офлайн-формату. За парты вернутся почти 1,5 миллиона учащихся школ и колледжей.

Более полутора миллионов россиян побывали в Турции с начала года. Это самый высокий показатель для курортов этой страны. На втором и третьем местах Германия и Украина. В ближайшее время, турпоток в страну снизится, предрекают эксперты. Анкара ввела новые ограничения из-за пандемии. Без ПЦР-теста теперь нельзя посетить концертный зал и кинотеатр. Без него не пустят на поезд и борт самолета. Невакцинированные сотрудники образовательных учреждений должны будут проходить тестирование дважды в неделю.

Прирост заболеваемости коронавирусом в стране был зафиксирован в конце июля и пока ситуация не стабилизировалась. Еще одним фактором потери у туристов интереса к Турции стало снижение цен на другие направления. Например, за те же деньги можно слетать в Доминикану. По словам экспертов, туры в республику подешевели за последние несколько дней на 30 процентов.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. В сентябре им перечислят по 10 тысяч рублей. Поддержку получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства. Причем из суммы не будут удерживать оплату каких-либо задолженностей или штрафов.

О назначении выплаты стало известно 22 августа, это единовременная, то есть разовая, помощь. Президент объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь.

Тем временем стало известно, что россиянам теперь будут предоставлять данные о будущей пенсии. Такой приказ выпустил Минтруд. Информацию о рабочем стаже и размере выплаты мужчины начнут получать с 45 лет, а женщины с 40. Цифры раз в три года будут поступать в личный кабинет на Госуслугах либо по почте, или же предоставляться по запросу.