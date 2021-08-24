"Москва и мир": реновация в столице и туризм в Турции

Более 13 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала этого года. Больше всего домов расселили на северо-востоке и западе столицы. А общее количество расселяемых пятиэтажек достигло 300. Более 50 из них уже демонтировали. Одновременно с этим в городе готовят к заселению новостройки.

С января по июль в Москве сдали в эксплуатацию 42 новых дома. Участники программы реновации получают квартиры с отделкой комфорт-класса. Во дворах новостроек устанавливают детские и спортивные площадки, также обустраивают парковки.

Более полутора миллионов россиян побывали в Турции с начала года. Это самый высокий показатель для курортов этой страны. На втором и третьем местах Германия и Украина. В ближайшее время, турпоток в страну снизится, предрекают эксперты. Анкара ввела новые ограничения из-за пандемии. Без ПЦР-теста теперь нельзя посетить концертный зал и кинотеатр. Без него не пустят на поезд и борт самолета. Невакцинированные сотрудники образовательных учреждений должны будут проходить тестирование дважды в неделю.

Прирост заболеваемости коронавирусом в стране был зафиксирован в конце июля и пока ситуация не стабилизировалась. Еще одним фактором потери у туристов интереса к Турции стало снижение цен на другие направления. Например, за те же деньги можно слетать в Доминикану. По словам экспертов, туры в республику подешевели за последние несколько дней на 30 процентов.

Все российские вузы готовы к началу учебного года в очном формате, но при необходимости могут перейти и на дистанционный. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании. В нем также участвовали представители МВД и МЧС, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, ректоры и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил высокую конкуренцию при поступлении и поблагодарил ведущие вузы, которые приняли на обучение за счет собственных средств абитуриентов-победителей олимпиад и стобалльников, которым не хватило бюджетных мест.

В этом году в российские университеты, институты и академии поступили более миллиона человек. А всего на лекции отправятся более 4-х миллионов студентов.

В 2021 году было увеличено количество бюджетных мест по приоритетным направлениям. Это, например, IT, инженерные и медицинские специальности. Поэтому при высоком уровне подготовки некоторым абитуриентам было проще поступить на бесплатное обучение.