"Москва и мир": благоустройство в столице и митинги в Лондоне

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В Москве появилось еще одно благоустроенное пространство. На севере столицы преобразили Московскую аллею и площадь возле станций метро "Динамо" и "Петровский парк". Специалисты убрали воздушные кабельные лини, общей протяженностью около 8 километров, под землю. Кроме того, заменили покрытие на дорогах и тротуарах. Дорожки возле парка замостили бетонной плиткой, а пешеходную зону – гранитной.
На площади установили более 70 новых уличных торшеров и фонарей. Для них использовали лампы с мягким теплым светом. А на алее высадили деревья и кустарники. Не забыли любителей велосипедных прогулок. Для них оборудовали семь велопарковок.
В Лондоне продолжаются митинги, организованные противниками ограничительных мер. Более 200 человек ворвались в здания, где располагаются редакции трех телекомпаний. Протестующие требовали встречи с журналистами, которых обвиняли во лжи при освещении темы вакцинации и карантинных мер. На помощь телевизионщикам пришли полицейские. Им с трудом удалось вытеснить толпу на улицу, и предотвратить массовые беспорядки.
Во Франции между тем готовятся к четвертой волне коронавируса. Ежедневно в стране регистрируется около 20 тысяч новых случаев заражения. В Минздраве не исключают, что ситуация еще больше ухудшится уже через пару дней. Медики призывают людей активнее вакцинироваться, уже в сентябре люди старше 65 лет смогут пройти процедуру ревакцинации.
Принимают дополнительные меря для нераспространения заразы и в Черногории. Там ужесточили условия въезда для иностранцев. Для пересечения границы теперь необходим один из трех документов: прививочный сертификат, справка о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста.
Все российские вузы готовы к началу учебного года в очном формате, но при необходимости могут перейти и на дистанционный. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании. В нем также участвовали представители МВД и МЧС, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, ректоры и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил высокую конкуренцию при поступлении и поблагодарил ведущие вузы, которые приняли на обучение за счет собственных средств абитуриентов-победителей олимпиад и стобалльников, которым не хватило бюджетных мест.
В этом году в российские университеты, институты и академии поступили более миллиона человек. А всего на лекции отправятся более 4-х миллионов студентов.
В 2021 году было увеличено количество бюджетных мест по приоритетным направлениям. Это, например, IT, инженерные и медицинские специальности. Поэтому при высоком уровне подготовки некоторым абитуриентам было проще поступить на бесплатное обучение.
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