"Москва и мир": строительство СВХ и ситуация в Афганистане

Строительство Северо-Восточной хорды планируют завершить к концу 2022 года. Магистраль запускают участками, и работу над некоторыми собираются ускорить, например над отрезком между Сигнальным и 3-м Нижнелихоборским проездами. Там весной запустят транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд.

Кроме того, на СВХ построят самую длинную эстакаду в Европе длиной 2,5 километра. Она появится на участке магистрали от МКАД до улицы Перовской. Все объекты строят так, чтобы не создавать заторов на улицах или на железной дороге.

Северо-Восточная хорда свяжет три округа столицы. Магистраль разгрузит центр столицы, вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Все рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены. Граждан просят не посещать его территорию во избежание образования толпы и возможных несчастных случаев. Ранее американские власти уже изменили правила допуска людей в аэропорт. В здание могли попасть только граждан США и стран НАТО, а также владельцы грин-карт. Это сообщение вызвало панику у местных жителей и они вновь попытались прорваться на взлетно посадочную полосу.

По сообщениям местных СМИ, как минимум семь человек погибли в давке. Между тем "Талибан", организация запрещенная в России, объявила, что американские военные должны покинуть Кабул до 31 августа. С начала июля Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек. Только за эти выходные вывезли около 11 тысяч. Что касается чиновников бывшего афганского правительства, то для них талибы ввели амнистию. Касается это и экс-президента Ашрафа Гани.

В подмосковном парке "Патриот" открылся Международный военно-технический форум "Армия-2021". Старт дал Владимир Путин. На экспозиции, которую эксперты называют витриной достижений российских оборонных предприятий, представлены более 20 тысяч образцов вооружений. Среди новинок, разведывательный комплекс "Пенициллин", модификации бронемашины "Тайфун-ВДВ", зенитный ракетный комплекс "Сосна" на колесном шасси.

Вместе с форумом открылись и Армейские международные игры. Это учебно-боевые состязания военнослужащих из России и 11 других государств. Среди новичков Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия.