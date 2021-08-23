"Москва и мир": купальный сезон и ситуация в Афганистане

Температура воды в Москве-реке опустилась до 20 градусов, купальный сезон в столице официально закончен. Всплеск тепла в регионе, который прогнозируют в конце рабочей недели, не сможет основательно прогреть воду из-за низких ночных температур, отмечают синоптики. Что касается понедельника, то метеорологи обещают день без аномалий.

Уже среду и четверг столбики термометров покажут цифры, близкие к нормальным значениям, – 17–20 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 10 градусов. Одновременно в город придут дожди. К выходным, по предварительным расчетам синоптиков, тучи расступятся, а столбики термометров смогут поднять до отметки плюс 25 градусов.

Все рейсы в международном аэропорту Кабула приостановлены. Граждан просят не посещать его территорию во избежание образования толпы и возможных несчастных случаев. Ранее американские власти уже изменили правила допуска людей в аэропорт. В здание могли попасть только граждан США и стран НАТО, а также владельцы грин-карт. Это сообщение вызвало панику у местных жителей и они вновь попытались прорваться на взлетно-посадочную полосу.

По сообщениям местных СМИ, как минимум семь человек погибли в давке. Между тем "Талибан", организация запрещенная в России, объявила, что американские военные должны покинуть Кабул до 31 августа. С начала июля Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек. Только за эти выходные вывезли около 11 тысяч. Что касается чиновников бывшего афганского правительства, то для них талибы ввели амнистию. Касается это и экс-президента Ашрафа Гани.

В подмосковном парке "Патриот" открылся Международный военно-технический форум "Армия-2021". Старт дал Владимир Путин. На экспозиции, которую эксперты называют витриной достижений российских оборонных предприятий, представлены более 20 тысяч образцов вооружений. Среди новинок, разведывательный комплекс "Пенициллин", модификации бронемашины "Тайфун-ВДВ", зенитный ракетный комплекс "Сосна" на колесном шасси.

Вместе с форумом открылись и Армейские международные игры. Это учебно-боевые состязания военнослужащих из России и 11 других государств. Среди новичков Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия.