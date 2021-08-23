"Москва и мир": купальный сезон в столице и непогода в США

Температура воды в Москве-реке опустилась до 20 градусов, купальный сезон в столице официально закончен. Всплеск тепла в регионе, который прогнозируют в конце рабочей недели, не сможет основательно прогреть воду из-за низких ночных температур, отмечают синоптики. Что касается понедельника, то метеорологи обещают день без аномалий.

Уже среду и четверг столбики термометров покажут цифры, близкие к нормальным значениям, – 17–20 градусов тепла. Ночью ожидается до плюс 10 градусов. Одновременно в город придут дожди. К выходным, по предварительным расчетам синоптиков, тучи расступятся, а столбики термометров смогут поднять до отметки плюс 25 градусов.

Жертвами наводнения в штате Теннесси стали не менее 22 человек. Еще около 40 местных жителей считаются пропавшими без вести. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. К их проведению подключили военнослужащих.

Причиной потопа стали мощные ливни. За сутки выпало до 43 сантиметров осадков. В некоторых районах побит многолетний рекорд. Потоки воды размыли дороги. Они были настолько сильными, что сметали на своем пути дома и автомобили. В зоне бедствия произошли перебои со связью и электроснабжением.

Власти региона назвали стихийное бедствие самым масштабным за последние 30 лет. В Штате введен режим чрезвычайного положения. Почти 100 тысяч домов остались без электроснабжения на востоке США.

Первым на пути тропического шторма "Генри" оказался Род-Айленд. Максимальная скорость ветра составляла около 27 метров в секунду. Движение оказалась парализовано не только на автотрассах, более тысячи рейсов в местных аэропортах были отменены.

Под Самарой восстановили движение поездов между Москвой, Орском и Оренбургом, которое было прервано из-за лесных пожаров. Они бушуют на площади в 100 гектаров. Огнем охвачен национальный парк "Бузулукский бор", оттуда пламя перекинулось на несколько населенных пуков, там сгорели десятки домов.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, пожары представляет наибольшую угрозу селу Борскому. С огнем борются почти 600 человек. На помощь пожарным отправляют военных и волонтеров.

А для спасателей, которые тушат огонь в Якутии, сформировали первый мобильный медицинский отряд. Это 25 врачей различных специальностей. Их ждут более 500 человек. У них ожоги роговицы глаз и открытых частей тела, дыхательная недостаточность и другие проблемы со здоровьем.

Другой катаклизм в Хабаровском крае. Там разлился Амур. Из-за паводка подтопленными оказались жилые дома, приусадебные участки и дороги в 35 населенных пунктах. По прогнозам МЧС, ситуация может осложниться.