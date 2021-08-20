"Москва и мир": последний тоннель БКЛ и визит Ангелы Меркель

В московском метро начали строить последний, 70-ый, тоннель Большой кольцевой линии. Он пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". Об этом написал Сергей Собянин в соцсетях.

Мэр отметил, что в работе еще четыре тоннеля. Все проходки рассчитывают закончить до конца года, а затем будут достраивать оставшиеся станции. Изначально замкнуть БКЛ планировалось в 2023 году, но, вероятно, это произойдет раньше.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство БКЛ планируют завершить в 2022 году.

"Фактически на год раньше ранее запланированных всех сроков, которые стояли – 2023 год. Сергеем Семенычем Собяниным была поставлена задача, как можно быстрее, чтобы включить его в жизни города, в обеспечении наших людей более комфортным транспортом. Колоссальная задача была, это мега-проект. Мы его очень напряженно реализуем", – сказал Бочкарев.

БКЛ – крупнейший строительный проект столичной подземки. Большое кольцо позволит москвичам экономить время. Им не придется ехать в центр, чтобы пересесть на другую радиальную линию. Например, путь от "Юго-Западной" до "Кунцевской" будет занимать всего 20 минут вместо нынешних 40.

Почти тысячу человек эвакуировали из поселков и санаториев Медведевского района Марий Эл из-за пожаров. Их площадь составляет около 120 гектаров. Огонь вспыхнул в тайге Куярского лесничества и вскоре подошел на опасное расстояние к поселку Сосновый Бор и деревне Студенка. Пламя перекинулось на несколько зданий. Однако спасателям удалось локализовать пожар.

Огонь также угрожал другим населенным пунктам, где в том числе находятся детские лагеря. Детей оттуда успели вывезти. В соцсетях пишут, что дым от пожаров уже дошел до Йошкар-Олы. А из-за охваченного огнем леса ограничено движение на федеральной трассе "Вятка".

К тушению уже привлечены более 180 человек. В пятницу, 20 августа, на помощь пожарным также придут волонтеры. А Минобороны направил в республику свой вертолет. Обстановка в районе лесного пожара осложняется погодой – в Марий Эл стоит сильная жара и дует порывистый ветер.

Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Она приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. И после этого отправилась на встречу с президентом Путиным.

С 2005 года, то есть с того времени, как Меркель стала канцлером, она встречалась с российским коллегой в общей сложности 30 раз.

На повестку дня лидеров двух стран на этот раз вынесли вопросы экономики, энергетики и безопасности. Кроме того, политики обсудили актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию в Афганистане.

Нынешний визит в Россию для Меркель станет 19-м по счету и, вероятно, последним в статусе канцлера Германии. Выборы в бундестаг пройдут в конце сентября, и свою кандидатуру она выдвигать не собирается.

Западные СМИ уже успели подсчитать сколько политик будет получать после ухода с должности. Меркель положена пенсия в размере около 15 тысяч евро в месяц. При расчете суммы учитывался тот факт, что нынешний лидер ФРГ более 30 лет регулярно избиралась членом бундестага и уже почти 16 лет занимает самый высокий пост в стране.