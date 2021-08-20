"Москва и мир": последний тоннель БКЛ и встреча Меркель и Путина

В московском метро начали строить последний, семидесятый тоннель Большой кольцевой линии, который пройдет между станциями "Кленовый бульвар" и "Каширская". Об этом в соцсетях написал Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в работе сейчас еще четыре тоннеля. Все проходки рассчитывают закончить до конца года. Затем будут достраивать оставшиеся станции. Изначально замкнуть БКЛ планировали в 2023 году, но вероятно, это произойдет раньше срока.
Большая кольцевая линия – крупнейший строительный проект столичной подземки. Большое кольцо позволит москвичам экономить время – им не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую. Например, путь от "Юго-Западной" до "Кунцевской" будет занимать всего 20 минут. Сейчас в дороге москвичи проводят около 40.
Всероссийская перепись населения стартует 15 октября. Она продлится месяц. Однако в труднодоступных регионах специалисты будут работать до конца года. Об этом сообщили в Росстате.
Еще 30 лет назад результаты переписи выходили только на бумаге. Сейчас все данные будут размещены на специально созданном портале. Публиковать планируют не только общие выводы и результаты анализа, но и обезличенные микроданные, с которыми смогут работать эксперты и заинтересованные люди.
Всероссийская перепись должна была пройти в октябре прошлого года. Но ее несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие пройдет в новом формате – у граждан появится возможность сообщить о себе самостоятельно. Сделать это будет возможно на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, по домам будут ходить переписчики с планшетами. Предварительные итоги учета населения подведут в апреле следующего года.
Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Она приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, после чего отправилась на встречу с президентом Путиным. С момента вступления в должность канцлера, Ангела Меркель встречалась с Главой РФ в общей сложности 30 раз. На этот раз на повестку дня лидеров двух стран вынесли вопросы экономики, энергетики и безопасности. Кроме того, политики обсудили актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию в Афганистане. Нынешний визит в Россию для Меркель станет девятнадцатым по счету и, вероятно, последним в статусе канцлера Германии. Выборы в Бундестаг пройдут в конце сентября. Выдвигать свою кандидатуру Ангела Меркель не планирует.
Западные СМИ подсчитали, сколько политик будет получать после ухода с должности. Меркель положена пенсия в размере около 15 тысяч евро в месяц. При расчете суммы учитывался тот факт, что нынешний лидер ФРГ регулярно избиралась членом Бундестага более 30 лет. Высший пост в стране Меркель занимает почти 16 лет.
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