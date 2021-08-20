"Москва и мир": благоустройство у Восточного и ограничения в Турции

Добираться к вокзалу Восточный будет еще удобнее. Туда проложат дорогу от Амурской улицы, по которой пройдут маршруты общественного транспорта. Там установят три остановки c Wi-Fi и устройствами для зарядки гаджетов. Благоустройство также оценят автомобилисты и велосипедисты – под эстакадой Северо-Восточной хорды сделают большую парковку и велобокс. Кроме того, специалисты позаботились о доступной среде.

На сегодняшний день благоустройство территории у Восточного вокзала выполнено на 65%. 10-й вокзал для поездов дальнего следования открыли в этом мае. Он вошел в состав крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", объединяющего станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, платформу МЦК Локомотив и остановки наземного транспорта.

В Турции вводят новые ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. С начала учебного года невакцинированные сотрудники учебных заведений должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты – не реже двух раз в неделю.

Кроме того, тестирование станет обязательным для посещения массовых мероприятий. Без справки не пустят в поезд и на борт самолета. Ситуация с распространением коронавируса обострилась в стране в конце июля. За минувшие сутки неутешительный диагноз поставили почти девятнадцати с половиной тысячами местных жителей.

В Новой Зеландии решили вакцинировать детей. Подростки от 12 до 15 лет смогут привиться уже с 1 сентября. Сейчас в стране действует жесткий локдаун. Его ввели три дня назад после того, как на острове был выявлен первый случай коронавируса за шесть месяцев. На карантине останется и австралийский Сидней. За сутки там заболели еще 644 человека. Среди прочего, в городе будет введен комендантский час – с 21:00 до 05:00. Прогулка на свежем воздухе ограничены одним часом.

15 октября стартует Всероссийская перепись населения. Она продлится месяц, а в труднодоступных регионах специалисты будут работать до конца года. Об этом сообщили в Росстате.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре прошлого года, но из-за пандемии коронавируса ее несколько раз переносили. В этом году мероприятие пройдет в новом формате, у граждан появится возможность сообщить о себе самостоятельно. Сделать это можно будет на портале госуслуг, в центрах "Мои документы" и на стационарных участках. Кроме того, по домам также будут ходить переписчики с планшетами. Предварительные итоги учета населения подведут в апреле следующего года.