"Москва и мир": "Мои документы" и ограничения в Турции

Центры госуслуг "Мои документы" в Москве вернулись к обычному режиму работы. Для посещения офисов больше не требуется предварительная запись. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Такое решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в городе стабилизировалась.

Те москвичи, которые заранее оформили посещение центра онлайн, по-прежнему могут прийти к указанному времени. Их запись будет актуальна.

Столичные центры госуслуг отмечают юбилей. Первый офис открылся 10 лет назад. Он заменил собой более 1 000 приемных различных органов власти. С этой датой москвичей поздравила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она отметила, что центры задали высокую планку в сфере предоставления госуслуг. И городские власти намерены повышать уровень сервиса и расширять список услуг, доступных в "Моих документах".

В Турции вводят новые ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. С начала учебного года невакцинированные сотрудники учебных заведений должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты – не реже двух раз в неделю.

Кроме того, тестирование станет обязательным для посещения массовых мероприятий. Без справки не пустят в поезд и на борт самолета. Ситуация с распространением коронавируса обострилась в стране в конце июля. За минувшие сутки неутешительный диагноз поставили почти девятнадцати с половиной тысячами местных жителей.

В Новой Зеландии решили вакцинировать детей. Подростки от 12 до 15 лет смогут привиться уже с 1 сентября. Сейчас в стране действует жесткий локдаун. Его ввели три дня назад после того, как на острове был выявлен первый случай коронавируса за шесть месяцев. На карантине останется и австралийский Сидней. За сутки там заболели еще 644 человека. Среди прочего, в городе будет введен комендантский час – с 21:00 до 05:00. Прогулка на свежем воздухе ограничены одним часом.

Почти тысячу человек эвакуировали из поселков и санаториев Медведевского района Марий Эл из-за пожаров. Их площадь составляет около 120 гектаров. Огонь вспыхнул в тайге Куярского лесничества и вскоре подошел на опасное расстояние к поселку Сосновый Бор и деревне Студенка. Пламя перекинулось на несколько зданий. Однако спасателям удалось локализовать пожар.

Огонь также угрожал другим населенным пунктам, где в том числе находятся детские лагеря. Детей оттуда успели вывезти. В соцсетях пишут, что дым от пожаров уже дошел до Йошкар-Олы. А из-за охваченного огнем леса ограничено движение на федеральной трассе "Вятка".

К тушению уже привлечены более 180 человек. В пятницу, 20 августа, на помощь пожарным также придут волонтеры. А Минобороны направил в республику свой вертолет. Обстановка в районе лесного пожара осложняется погодой – в Марий Эл стоит сильная жара и дует порывистый ветер.