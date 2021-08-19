"Москва и мир": схема метро к 2027 и пожары в Европе

Портал стройкомплекса Москвы опубликовал схему столичного метро 2027 года. Ожидается, что к этому времени будет полностью сдана Большая кольцевая линия, а также Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская. Также в планах продление салатовой линии, строительство станции "Гольяново" на синей линии и станции "Новомосковская" на красной. Желтая же линия к 2027 году соединена не будет, зато на юге она протянется до аэропорта Внуково.

К 2027 в столице также должны запустить еще три линии центральных диаметров. МЦД-3 планируют открыть в начале 2023 года, а МДЦ-4 и МЦД-5 в 2024 и 2025 годах соответственно. Кроме того, еще одна ветка может появиться в трамвайной сети города. Она соединит Метрогородок со станцией метро "Измайловская". Благодаря этому быстро и легко добираться до подземки смогут несколько тысяч москвичей.

Европу продолжают терзать лесные пожары. Огонь добрался и до Франции, хотя стране, в отличие от других регионов Средиземноморья, удавалось до сих пор избегать крупных пожаров. Жертвами стихии в районе французской Ривьеры стали как минимум два человека, более 20 пострадали.

На борьбу с огнем брошены сотни пожарных, но возгорание локализовать пока не удается. В экстренном порядке из пострадавших районов эвакуируют местных жителей и туристов. Еще один пожар, начавшийся в департаменте, который расположен между Марселем и Ниццой опустошил уже почти 6,5 тысячи гектаров природного заповедника.

Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер, потушенные очаги начинают разгораться снова. Местных жителей просят не заходить на лодках в зону залива Сен-Тропе, там заполняют свои резервуары самолеты, привлеченные к борьбе с пожарами.

Похожая ситуация в Греции. Новый очаг возгорания к северо-западу от Афин перерос в крупный пожар. Пламя приближается к жилым домам. В Испании в провинции Авила спецслужбы пока безрезультатно пытаются сдержать огненную стихию. Им мешают жара и ветер, который с каждым днем становится все сильнее.

В Международной федерации гимнастики прокомментировали скандал вокруг судейства финала на Олимпиаде. Выпущен официальный релиз. Там сказано, что для Игр были выбраны наиболее квалифицированные и непредвзятые судья, и их работой довольны. Претензии и требования провести расследование касались результатов соревнований в личном многоборье гимнасток. Победу там одержала израильтянка Линой Ашрам. Россиянки Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки мира и Европы, считавшиеся фаворитками, оказались на втором и четвертом местах. Таким образом, наши девушки впервые за 25 лет остались без золота.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что у Международной федерации было задание лишить россиянок чемпионства. По ее мнению, сестер Авериных засудили.

Дина и Арина приняли решение пока продолжить карьеру. Они рассказали журналистам, что готовятся к чемпионату мира в Японии. Первенство, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в октябре.