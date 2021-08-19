"Москва и мир": фестиваль "Спасская башня" и землетрясение на Гаити

Москва готовится к фестивалю "Спасская башня". Он проводится на Красной площади ежегодно с 2009 года. На этот раз фестивальные мероприятия начнутся 27 августа и продлятся до 5 сентября. Главным сюрпризом станет выступление Тилля Линдеманна. Он появится перед публикой в последние дни музыкального праздника. Кроме лидера Rammstein, там выступят военные оркестры из Австрии, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Организаторы фестиваля обещают, что "Спасская башня" состоится в любую погоду.

Помимо концертов, зрителей ждет выступление кремлевской школы верховой езды, детские соревнования по джигитовке, пони-эстафета и многое другое. Что касается билетов, то с 11:00 до 15:30 вход на фестиваль бесплатный. Причем, как для детей, так и для взрослых.

Департамента транспорта предупреждает, что проведение "Спасской башни" скажется на организации дорожного движения. Два участка улицы Ильинки полностью перекроют. Эти меры начнут действовать с 22:00 25 августа и продлятся до 08:00 6 сентября.

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 2,2 тысячи человек. Еще более 12 тысяч человек пострадали. В стране продолжается поисково-спасательная операция, но надежды найти под завалами живых людей все меньше. В зоне бедствия свыше 100 тысяч зданий разрушены и повреждены. Помощь людям, оставшимся без крова, постепенно поступает, но ее недостаточно.

Медики бьют тревогу, что в стране не хватает лекарств и медоборудования. Уступил ситуацию тропический шторм "Грейс". Он принес проливные дожди. На юго-западе острова выпало до 38 сантиметров осадков. Из-за потопа медики были вынуждены перевести пациентов из палаток в полуразрушенные здания. При этом опасность новых подземных толчков не исчезла.

Организация Объединенных наций объявила о выделении Гаити 8 миллионов долларов. Отправился гуманитарный груз в пострадавший регион и некоторые страны. Землетрясение магнитудой более 7 произошло 14 августа примерно в 125 километрах от гаитянской столицы.

В Международной федерации гимнастики прокомментировали скандал вокруг судейства финала на Олимпиаде. Выпущен официальный релиз. Там сказано, что для Игр были выбраны наиболее квалифицированные и непредвзятые судья, и их работой довольны. Претензии и требования провести расследование касались результатов соревнований в личном многоборье гимнасток. Победу там одержала израильтянка Линой Ашрам. Россиянки Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки мира и Европы, считавшиеся фаворитками, оказались на втором и четвертом местах. Таким образом, наши девушки впервые за 25 лет остались без золота.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что у Международной федерации было задание лишить россиянок чемпионства. По ее мнению, сестер Авериных засудили.

Дина и Арина приняли решение пока продолжить карьеру. Они рассказали журналистам, что готовятся к чемпионату мира в Японии. Первенство, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в октябре.