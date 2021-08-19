"Москва и мир": схема метро к 2027 году и пожары в Европе

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Портал стройкомплекса Москвы опубликовал схему столичного метро 2027 года. Ожидается, что к этому времени будет полностью сдана Большая кольцевая линия, а также Троицкая, Бирюлевская и Рублево-Архангельская. Также в планах продление салатовой линии, строительство станции "Гольяново" на синей линии и станции "Новомосковская" на красной. Желтая же линия к 2027 году соединена не будет, зато на юге она протянется до аэропорта Внуково.
К 2027 в столице также должны запустить еще три линии центральных диаметров. МЦД-3 планируют открыть в начале 2023 года, а МДЦ-4 и МЦД-5 в 2024 и 2025 годах соответственно. Кроме того, еще одна ветка может появиться в трамвайной сети города. Она соединит Метрогородок со станцией метро "Измайловская". Благодаря этому быстро и легко добираться до подземки смогут несколько тысяч москвичей.
Европу продолжают терзать лесные пожары. Огонь добрался и до Франции, хотя стране, в отличие от других регионов Средиземноморья, удавалось до сих пор избегать крупных пожаров. Жертвами стихии в районе французской Ривьеры стали как минимум два человека, более 20 пострадали.
На борьбу с огнем брошены сотни пожарных, но возгорание локализовать пока не удается. В экстренном порядке из пострадавших районов эвакуируют местных жителей и туристов. Еще один пожар, начавшийся в департаменте, который расположен между Марселем и Ниццой опустошил уже почти 6,5 тысячи гектаров природного заповедника.
Борьбу с огнем затрудняет сильный ветер, потушенные очаги начинают разгораться снова. Местных жителей просят не заходить на лодках в зону залива Сен-Тропе, там заполняют свои резервуары самолеты, привлеченные к борьбе с пожарами.
Похожая ситуация в Греции. Новый очаг возгорания к северо-западу от Афин перерос в крупный пожар. Пламя приближается к жилым домам. В Испании в провинции Авила спецслужбы пока безрезультатно пытаются сдержать огненную стихию. Им мешают жара и ветер, который с каждым днем становится все сильнее.
В России есть вакцина от штамма "Дельта". Это модифицированный вариант уже активно используемого "Спутника V". Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцину против индийской мутации начали делать многие производители, однако сейчас невозможно предсказать, будет ли она эффективней ранее созданных препаратов.
Ранее сообщалось, что более 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится именно на штамм "Дельта". По данным Минздрава, эффективность "Спутника V" в отношении него составляет 83%. Тем временем, появились предположения, что COVID-19 вряд ли когда-нибудь исчезнет полностью. По словам замдиректора научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у ученых до сих пор нет точных данных, какое животное было "нулевым". То есть от которого вирус преодолев видовой барьер, перешел к человеку. Этот вопрос еще предстоит изучить.
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