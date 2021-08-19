"Москва и мир": благоустройство в районах СЗАО и землетрясение на Гаити

Северо-Запад Москвы ждет масштабное благоустройство. В шести районах появятся новые детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. Там высадят деревья и кустарники, обустроят прогулочные дорожки и реконструируют тротуары. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Например, в районе Митино проложат экотропу, чтобы сделать дорогу комфортней и безопаснее в темное время суток, установят более 500 новых светильников. Существующий веломаршрут продлят до местного ландшафтного парка.

В Строгине сейчас идет благоустройство двух скверов. Они являются не только местами отдыха, но и пешими путями к станции метро и новому культурно-досуговому центру. В районе Северное Тушино привели в порядок пешеходную зону бульвара на Туристской улице. Ей смогут пользоваться жители новых домов, которые построенные рядом по программе реновации. Еще один сквер преобразится возле театра танца "Гжель" в районе Покровское-Стрешнево. Там появится новая детская и спортплощадка.

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 2,2 тысячи человек. Еще более 12 тысяч человек пострадали. В стране продолжается поисково-спасательная операция, но надежды найти под завалами живых людей все меньше. В зоне бедствия свыше 100 тысяч зданий разрушены и повреждены. Помощь людям, оставшимся без крова, постепенно поступает, но ее недостаточно.

Медики бьют тревогу, что в стране не хватает лекарств и медоборудования. Уступил ситуацию тропический шторм "Грейс". Он принес проливные дожди. На юго-западе острова выпало до 38 сантиметров осадков. Из-за потопа медики были вынуждены перевести пациентов из палаток в полуразрушенные здания. При этом опасность новых подземных толчков не исчезла.

Организация Объединенных наций объявила о выделении Гаити 8 миллионов долларов. Отправился гуманитарный груз в пострадавший регион и некоторые страны. Землетрясение магнитудой более 7 произошло 14 августа примерно в 125 километрах от гаитянской столицы.

В России есть вакцина от штамма "Дельта". Это модифицированный вариант уже активно используемого "Спутника V". Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцину против индийской мутации начали делать многие производители, однако сейчас невозможно предсказать, будет ли она эффективней ранее созданных препаратов.

Ранее сообщалось, что более 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится именно на штамм "Дельта". По данным Минздрава, эффективность "Спутника V" в отношении него составляет 83%. Тем временем, появились предположения, что COVID-19 вряд ли когда-нибудь исчезнет полностью. По словам замдиректора научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у ученых до сих пор нет точных данных, какое животное было "нулевым". То есть от которого вирус преодолев видовой барьер, перешел к человеку. Этот вопрос еще предстоит изучить.