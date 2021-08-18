"Москва и мир": новая схема движения и ситуация в Афганистане

На Комсомольской площади, где идет масштабная реконструкция, изменили схему движения и перенесли парковки. Благодаря этому один из крупнейших транспортных узлов в столице разгрузится от заторов. Так, у трех вокзалов организовали зоны короткой остановки, где водителям можно находиться 5 минут. Этого достаточно, чтобы высадить или посадить пассажиров.

Также на площади трех вокзалов реконструируют старый Каланчевский путепровод. Ему вернут вид, изначально задуманный архитектором Щусевым. Кроме того, увеличат количество железнодорожных путей – с двух до четырех. Одновременно с этим идет ремонт платформы Каланчевская и строительство вестибюля. После завершения работ пропускная способность участка увеличится вдвое, и специалисты начнут прорабатывать запуск МЦД-4.

В Джелалабаде 18 августа были слышны выстрелы. Боевики "Талибана", организации запрещенной в России, открыли огонь по митингующим. В результате, по некоторым данным, не менее двух человек погибли, еще 12 получили ранения. Жители города вышли на улицы после того как радикалы заменили флаги на госучреждениях на белые полотна с изображением шахады.

Горожане утроили шествие в поддержку национального триколора. В ответ боевики открыли по людям огонь. В среду, 18 августа, представители фундаменталистов встретились с экс-президентом страны и бывшим спикером сената. Детали переговоров неизвестны, но ранее талибы заявляли, что хотят, чтобы в правительстве Афганистана присутствовали и оппоненты движения.

Они объявили амнистию для бывших чиновников, и призвали госслужащих возобновить работу в госучреждениях. Под контролем движения сейчас находится практически вся территория Афганистана, включая столицу страны Кабул. Боевики начали стремительное наступление на позиции афганской армии весной, после объявления о выводе американских войск.

Четвертый участник побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре пойман. Об этом сообщили в Следственном комитете.

На свободе теперь остается только 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как "колбасный король". Он и еще четверо подсудимых пропали из ИВС 6 августа. По данным следователей, они сломали замок и сбежали, когда дежурные ушли спать.

До этого сотрудники изолятора выключили камеры видеонаблюдения и оставили открытой так называемую кормушку в двери камеры. Дежурные уже арестованы. Также задержаны двое жителей Московской области, которые помогали преступникам после побега.