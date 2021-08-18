"Москва и мир": речные маршруты и ситуация в Афганистане

Уже в следующую навигацию в Москве заработают речные маршруты. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он уточнил, что проходить процесс будет поэтапно, одновременно с производством судов.

Маршрутное движения по водной артерии города закрыли 15 лет назад. После этого по Москве-реке курсировали только туристические кораблики. Проект возрождения речного общественного транспорта разрабатывался с нуля.

Власти решили выбрать для перевозки пассажиров электрические суда. Им не нужна дизельная заправка, а значит они экологически чистые, и не нуждаются в заправочной инфраструктуре. Ожидается, что по маршрутам будут ходить 20 судов.

Эксперты подсчитали, что речной транспорт позволит пассажирам добираться до пункта назначения до пяти раз быстрее. Причем, перевозить людей суда будут не только летом, но и зимой. Одними из первых регулярных станут маршруты от Киевского вокзала через "Сити" в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Оплатить проезд пассажиры смогут "Тройкой", проездными билетами и банковскими картами.

В Джелалабаде 18 августа были слышны выстрелы. Боевики "Талибана", организации запрещенной в России, открыли огонь по митингующим. В результате, по некоторым данным, не менее двух человек погибли, еще 12 получили ранения. Жители города вышли на улицы после того как радикалы заменили флаги на госучреждениях на белые полотна с изображением шахады.

Горожане утроили шествие в поддержку национального триколора. В ответ боевики открыли по людям огонь. В среду, 18 августа, представители фундаменталистов встретились с экс-президентом страны и бывшим спикером сената. Детали переговоров неизвестны, но ранее талибы заявляли, что хотят, чтобы в правительстве Афганистана присутствовали и оппоненты движения.

Они объявили амнистию для бывших чиновников, и призвали госслужащих возобновить работу в госучреждениях. Под контролем движения сейчас находится практически вся территория Афганистана, включая столицу страны Кабул. Боевики начали стремительное наступление на позиции афганской армии весной, после объявления о выводе американских войск.

Менять паспорт на смарт-карту будет необязательно. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, россияне сами будут решать, как им удобнее: показывать документы в телефоне и предъявлять карту с чипом, или по-старинке носить с собой бумажный документ.

Ранее Минцифры предложило выдавать электронные паспорта в Москве с 1 декабря 2020 года, а в других регионах – не позднее 1 июля 2023 года. Новый документ будет представлять собой пластиковую карточку с чипом, где содержатся все данные гражданина, включая фотографию и отпечатки пальцев.