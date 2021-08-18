"Москва и мир": речные маршруты и землетрясение на Гаити

Уже в следующую навигацию в Москве заработают речные маршруты. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он уточнил, что проходить процесс будет поэтапно, одновременно с производством судов.

Маршрутное движения по водной артерии города закрыли 15 лет назад. После этого по Москве-реке курсировали только туристические кораблики. Проект возрождения речного общественного транспорта разрабатывался с нуля.

Власти решили выбрать для перевозки пассажиров электрические суда. Им не нужна дизельная заправка, а значит они экологически чистые, и не нуждаются в заправочной инфраструктуре. Ожидается, что по маршрутам будут ходить 20 судов.

Эксперты подсчитали, что речной транспорт позволит пассажирам добираться до пункта назначения до пяти раз быстрее. Причем, перевозить людей суда будут не только летом, но и зимой. Одними из первых регулярных станут маршруты от Киевского вокзала через "Сити" в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Оплатить проезд пассажиры смогут "Тройкой", проездными билетами и банковскими картами.

На Гаити число погибших в результате землетрясения достигло почти две тысячи. Еще около 10 тысяч пострадали. Медики признаются, что не справляется с огромных количеством пациентов. При этом власти не исключают того, что это не окончательные цифры, так как поисково-спасательная операция была на время были приостановлена.

Разбору завалов помешал тропический шторм "Грейс", обрушившийся на побережье страны в ночь на вторник. Причем стихия атаковала именно юго-западный регион, наиболее пострадавший от землетрясения. Некоторые населенные пункты оказали блокированы из-за многочисленных оползней, вызванных тропическим ливнем. Реки вышли из берегов. Палаточные лагеря, в которых разместили пострадавших гаитян, затоплены.

Спасатели говорят, что не хватает вертолетов и самолетов. Доставка продовольствия и медикаментов в зону бедствия затруднена. В стране в течение месяца будет действовать режим чрезвычайного положения.

Четвертый участник побега из изолятора временного содержания в подмосковной Истре пойман. Об этом сообщили в Следственном комитете.

На свободе теперь остается только 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как "колбасный король". Он и еще четверо подсудимых пропали из ИВС 6 августа. По данным следователей, они сломали замок и сбежали, когда дежурные ушли спать.

До этого сотрудники изолятора выключили камеры видеонаблюдения и оставили открытой так называемую кормушку в двери камеры. Дежурные уже арестованы. Также задержаны двое жителей Московской области, которые помогали преступникам после побега.